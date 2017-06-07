Семен Шапиро: Не могу сказать, будто системы в хоккее не было, но мы ее откорректируем
Председатель ФХРБ Семен Шапиро отметил корреспонденту pressball.by в рамках внеочередной
отчетно-выборной конференции, где были избраны его заместители, что система, созданная его предшественником, нуждается в небольшой корректировке.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Насколько тяжелым был выбор заместителей?
Все они — известные в стране люди, хорошо знакомые общественности. Так что не думаю, что для
На предыдущей внеочередной
Больших — нет. Впрочем, состоялось огромное множество встреч, в том числе — с членами государственных органов. Возможно, не до конца еще прочувствовал все тонкости, но ситуация уже поддается более глубокому анализу, чем полмесяца назад.
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