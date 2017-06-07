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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/30004058/
7 июня 2017, 12:09 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

Семен Шапиро: Не могу сказать, будто системы в хоккее не было, но мы ее откорректируем

Председатель ФХРБ Семен Шапиро отметил корреспонденту pressball.by в рамках внеочередной отчетно-выборной конференции, где были избраны его заместители, что система, созданная его предшественником, нуждается в небольшой корректировке.

Председатель <span class=error>ФХРБ</span> Семен <span class=error>Шапиро</span> отметил корреспонденту pressball.by в рамках внеочередной <nobr>отчетно-выборной</nobr> конференции где были избраны его заместители что система созданная его предшественником нуждается в небольшой корректировке. Увеличить
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Насколько тяжелым был выбор заместителей?

Все они — известные в стране люди, хорошо знакомые общественности. Так что не думаю, что для кого-то их фамилии были новы. Анатолий Варивончик — легендарный хоккеист, очень много сделавший для отечественного хоккея, «Немана» — в частности. Басков — один из лучших на сегодняшний день тренеров. Гончаров — также весьма достойная кандидатура. Это человек, немало потрудившийся на благо белорусского хоккея. От меня требуется организовать систему, где каждый будет выполнять свою функцию. Не хочу сказать, будто ее не было. Просто уже откорректируем созданное. Каждый будет отвечать за определенное направление. Вчера, например, разговаривал с руководителями частных школ, которые занимаются тем же нужным делом, что и федерация. Теперь появится человек, который станет плотно с ними работать и отслеживать их проблемы. Скажем, обеспечение льдом и проведение соревнований.

На предыдущей внеочередной отчетно-выборной конференции вы попросили время, чтобы присмотреться. За эти две с лишним недели были какие-то откровения?

Больших — нет. Впрочем, состоялось огромное множество встреч, в том числе — с членами государственных органов. Возможно, не до конца еще прочувствовал все тонкости, но ситуация уже поддается более глубокому анализу, чем полмесяца назад.

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