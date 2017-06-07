«Юность-Минск» примет участие в турнире «Кубок Татр» в Словакии
С 17 по 20 августа «Юность-Минск» примет участие в представительном международном турнире «Кубок Татр» в словацком Попраде.
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Летом 2015 года «красно-синие» уже выступали на этом турнире и заняли второе место, опередив хозяев — «Попрад», чешскую «Славию» из Праги и уступив только австрийскому «Грацу».
Ныне состав участников будет более широким — шесть команд, которые разделены на две группы. В соревнованиях примут участие представители пяти стран: словацкие «Попрад» и «Кошице», французская «Ницца», немецкий «Байройт» и венгерский «Дунайварош».
Отметим, что две из названных дружин принимали участие в последнем розыгрыше Лиги чемпионов («Юность» и «Кошице»).
«Попрад», «Ницца» и «Байройт» выступят в группе «А», соперниками команды «Юность-Минск» будут «Кошице» и «Дунайварош». По итогам группового турнира команды в зависимости от занятых позиций оспорят итоговые места «Кубка Татр» (первая дружина группы «А» встретится с победителем «В» и так далее).
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