Вслед за Гарнеттом в 4-ю команду сильнейшей британской лиги перешёл Мокшанцев

«Пантеры» выступают в сильнейшей лиге Великобритании — Elite Eishockey League. В сезоне-2016/17 новая команда форварда заняла четвёртое место из десяти возможных, вылетев на стадии четвертьфинала. Ранее в британскую команду перешёл двукратный финалист розыгрыша Кубка Гагарина вратарь Майкл Гарнетт.

В сезоне-2016/17 нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Ладу» — 1 очко в 15 матчах. Также на счету игрока 26 матчей и 17 очков в Высшей хоккейной лиге за «Дизель». Всего на уровне КХЛ Мокшанцев набрал 2 очка в 38 матчах за «Локомотив» и «Ладу».