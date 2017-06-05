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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29982953/
5 июня 2017, 15:07 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

Михаил Грабовский: Дочка занимается фигурным катанием

Белорусский хоккеист Михаил Грабовский рассказал о планах жены посетить Минск.

Белорусский хоккеист Михаил <span class=error>Грабовский</span> рассказал о планах жены посетить Минск. Увеличить
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Пока я с сыном в Беларуси, моя жена Кэйти в Нью-Йорке занимается с дочкой. Лили старше Джаггера ровно на один год, и уже определилась с увлечением — она с удовольствием занимается фигурным катанием.

Супруга собирается приехать в Минск?

Да, в их планах намечена поездка в Беларусь.

А на каком языке будете разговаривать?

Я знаю русский, белорусский, английский. С Джаггером общаемся по-русски. Тем более, что он очень тесно общается с дедушкой Юрием Александровичем и прадедушкой Александром Кузьмичом. Так что, хочешь — не хочешь, а ему нужно знать русский язык. Как утверждают специалисты, знания языка откладываются в подкорке человеческого мозга до семи лет. А дальше — уже сложнее. Поэтому у нас и мама говорит по-русски, и дочка Лили тоже старается, — цитирует Грабовского журнал «Наш спорт».
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Новости Европейского хоккея

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