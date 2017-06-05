Михаил Грабовский: Дочка занимается фигурным катанием
Белорусский хоккеист Михаил Грабовский рассказал о планах жены посетить Минск.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Пока я с сыном в Беларуси, моя жена Кэйти в
Супруга собирается приехать в Минск?
Да, в их планах намечена поездка в Беларусь.
А на каком языке будете разговаривать?
Я знаю русский, белорусский, английский. С Джаггером общаемся
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter