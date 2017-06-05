Михаил Грабовский: Дочка занимается фигурным катанием

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Пока я с сыном в Беларуси, моя жена Кэйти в Нью-Йорке занимается с дочкой. Лили старше Джаггера ровно на один год, и уже определилась с увлечением — она с удовольствием занимается фигурным катанием.

Супруга собирается приехать в Минск?

Да, в их планах намечена поездка в Беларусь.

А на каком языке будете разговаривать?