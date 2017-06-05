Михаил Грабовский: Изготовление игровой экипировки в исправительных учреждениях? А почему нет?

На совещании по хоккею у Александра Лукашенко была поставлена задача обеспечить детские школы экипировкой белорусского производства. Министр внутренних дел предложил изготавливать ее в исправительных учреждениях. Как относишься к этой идее?

А почему нет? Раньше ведь люди в колониях разные товары производили, и сейчас, наверное, делают. Знаете, если китайцы в подвалах делают клюшки Easton… Главное — технологии, чтобы людей правильно научили, как делать. У нас в стране не так много средств и возможностей, чтобы закупать форму за границей. Поэтому надо пытаться самим производить, тем более, если можно использовать дешевый труд.

Не будет ли вопросов по качеству? Неужели это так просто все наладить?

Ну, это смотря что делать. С игровыми майками и гетрами, к примеру проблем не должно быть. Даже нагрудники не так сложно сделать. Вот щитки — да, тут нужен специальный материал. Просто если у детей вообще формы нету, то почему не попробовать сделать хотя бы какую-нибудь? Конечно, те родители, которые могут себе позволить, купят нормальную экипировку.

А как насчет безопасности для детского здоровья?