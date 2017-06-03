Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29967489/
3 июня 2017, 12:11 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Посол Канады: В Беларуси очень высокий уровень развития хоккея

3 июня, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. В Беларуси очень высокий уровень развития хоккея. Такое мнение в интервью БЕЛТА высказал посол Канады в Польше и по совместительству в Беларуси Стивен де Бор.

У нас в Канаде сложилось впечатление что в <span class=error>Беларуси</span> очень высокий уровень развития хоккея. Мы признаем что здесь есть хорошие игроки и думаем о <span class=error>Беларуси</span> как о сильной стране в этом вопросе — отметил дипломат. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«У нас в Канаде сложилось впечатление, что в Беларуси очень высокий уровень развития хоккея. Мы признаем, что здесь есть хорошие игроки, и думаем о Беларуси как о сильной стране в этом вопросе», — отметил дипломат.

Реагируя на ремарку, что, к сожалению, белорусским хоккеистам не всегда удается выигрывать у своих соперников, Стивен де Бор сказал: «Вы, наверное, хотели, чтобы белорусская сборная выиграла у Канады… Что же, время от времени некоторым это удается».

Посол признался, что не является заядлым болельщиком, но смотрит те матчи, которые считает наиболее важными, — финалы Кубка Стэнли, матчи Олимпийских игр — как с участием мужских команд, так и женских. «Думаю, что вся Канада замирает, когда по телевизору показывают олимпийский хоккей», — добавил он.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
Гороскоп на июнь 2017 года для всех знаков зодиака
Мешок с человеческими останками найден на поле в Рогачевском районе
Гороскоп на июнь 2017 года для всех знаков зодиака