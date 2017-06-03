Посол Канады: В Беларуси очень высокий уровень развития хоккея

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«У нас в Канаде сложилось впечатление, что в Беларуси очень высокий уровень развития хоккея. Мы признаем, что здесь есть хорошие игроки, и думаем о Беларуси как о сильной стране в этом вопросе», — отметил дипломат.

Реагируя на ремарку, что, к сожалению, белорусским хоккеистам не всегда удается выигрывать у своих соперников, Стивен де Бор сказал: «Вы, наверное, хотели, чтобы белорусская сборная выиграла у Канады… Что же, время от времени некоторым это удается».

Посол признался, что не является заядлым болельщиком, но смотрит те матчи, которые считает наиболее важными, — финалы Кубка Стэнли, матчи Олимпийских игр — как с участием мужских команд, так и женских. «Думаю, что вся Канада замирает, когда по телевизору показывают олимпийский хоккей», — добавил он.