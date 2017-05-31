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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29932095/
31 мая 2017, 15:07 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Вратарь Гарнетт пополнил состав 4-й команды сильнейшей британской лиги

Вратарь Майкл Гарнетт перешёл в команду «Ноттингэм Пантерз».

«Пантеры» выступают в сильнейшей лиге Великобритании — Elite Eishockey League. В сезоне/2016/17 новая команда Гарнетта заняла четвёртое место из десяти возможных, вылетев на стадии четвертьфинала.

В сезоне-2016/17 Гарнетт выступал в КХЛ за «Медвешчак» — 17 матчей, процент отражённых бросков 90,3, 3,15 пропущенных шайбы в среднем за матч. Хорватская команда ближе к концу регулярного чемпионата начала распродавать игроков, и Гарнетт перешёл в швейцарскую команду «Берн».

На уровне КХЛ Гарнетт выступал за ХК МВД, московское «Динамо», «Трактор», «Слован» и «Медвешчак». Голкипер дважды доходил до финала розыгрыша Кубка Гагарина, но его команды оба раза уступали.
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