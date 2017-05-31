Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29931806/
31 мая 2017, 14:58 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

Американский нападающий Райан Уолтерс будет выступать за «Юность»

25-летний американский нападающий Райан Уолтерс, выходец из NCAA, пополнит ряды «Юности» в предстоящем сезоне, сообщает официальный сайт минского клуба.

25-летний американский нападающий <span class=error>Райан</span> Уолтерс выходец из <span class=error>NCAA</span> пополнит ряды Юности в предстоящем сезоне сообщает официальный сайт минского клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В предыдущие годы Уолтерс выступал в различных североамериканских лигах — USHS, USHL, NCAA, AHL, ECHL. Последний сезон провел в команде «Рапид-Сити Раш» (NCAA), став с 69 очками лучшим бомбардиром команды.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ