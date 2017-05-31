Американский нападающий Райан Уолтерс будет выступать за «Юность»
25-летний американский нападающий Райан Уолтерс, выходец из NCAA, пополнит ряды «Юности» в предстоящем сезоне, сообщает официальный сайт минского клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В предыдущие годы Уолтерс выступал в различных североамериканских лигах — USHS, USHL, NCAA, AHL, ECHL. Последний сезон провел в команде «Рапид-Сити Раш» (NCAA), став с 69 очками лучшим бомбардиром команды.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter