Хоккеисты «Немана» стартуют в Лиге чемпионов домашним матчем с «Веной»

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Чемпионы Беларуси хоккеисты гродненского «Немана» два стартовых матча предварительной группы С проведут на своей арене — 25 августа против австрийской «Вены» и 27 августа против швейцарского «Цуга». Затем гродненцы сыграют в Швейцарии (31 августа) и Австрии (2 сентября). Первый этап команда Сергея Пушкова завершит двумя встречами с финским клубом «Ювяскюля»: 3 октября в гостях и 10 октября — дома.

На первом этапе чемпионской Лиги 32 команды разбиты на 8 групп. После группового раунда в плей-офф выйдут по две лучшие дружины из каждого квартета. Финальный поединок за главный приз состоится 6 февраля 2018 года.

Гродненский «Неман» во второй раз выступит в Лиге чемпионов. В дебютном сезоне-2015/16 гродненские хоккеисты не смогли выйти в плей-офф, заняв 3-е место в предварительной группе I вслед за немецким «Мангеймом» и чешской «Остравой».

В прошлом сезоне Беларусь в Лиге чемпионов представляла минская «Юность». Команда Михаила Захарова сумела пробиться в 1/16 финала, где уступила по сумме двух встреч шведской «Фрелунде» — 3:2 (дома) и 0:5 (в гостях), которая в итоге добралась до финала и взяла верх над чешской «Спартой» из Праги — 4:3 (в овертайме). Для «Фрелунды» это был второй подряд выигрыш Лиги чемпионов, а еще в одном финальном поединке, в 2015 году, она уступила другому шведскому клубу «Лулео» — 2:4.