Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29930549/
31 мая 2017, 13:41 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» стартуют в Лиге чемпионов домашним матчем с «Веной»

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Кельне состоялась жеребьевка матчей группового этапа нового сезона хоккейной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>31 мая Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>В немецком Кельне состоялась жеребьевка матчей группового этапа нового сезона хоккейной Лиги чемпионов сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чемпионы Беларуси хоккеисты гродненского «Немана» два стартовых матча предварительной группы С проведут на своей арене — 25 августа против австрийской «Вены» и 27 августа против швейцарского «Цуга». Затем гродненцы сыграют в Швейцарии (31 августа) и Австрии (2 сентября). Первый этап команда Сергея Пушкова завершит двумя встречами с финским клубом «Ювяскюля»: 3 октября в гостях и 10 октября — дома.

На первом этапе чемпионской Лиги 32 команды разбиты на 8 групп. После группового раунда в плей-офф выйдут по две лучшие дружины из каждого квартета. Финальный поединок за главный приз состоится 6 февраля 2018 года.

Гродненский «Неман» во второй раз выступит в Лиге чемпионов. В дебютном сезоне-2015/16 гродненские хоккеисты не смогли выйти в плей-офф, заняв 3-е место в предварительной группе I вслед за немецким «Мангеймом» и чешской «Остравой».

В прошлом сезоне Беларусь в Лиге чемпионов представляла минская «Юность». Команда Михаила Захарова сумела пробиться в 1/16 финала, где уступила по сумме двух встреч шведской «Фрелунде» — 3:2 (дома) и 0:5 (в гостях), которая в итоге добралась до финала и взяла верх над чешской «Спартой» из Праги — 4:3 (в овертайме). Для «Фрелунды» это был второй подряд выигрыш Лиги чемпионов, а еще в одном финальном поединке, в 2015 году, она уступила другому шведскому клубу «Лулео» — 2:4.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
Горячая линия минобра и эксперимент таможенников - Что изменится с 1 июня
ФОТОРЕПОРТАЖ: Последний звонок прозвенел в белорусских школах
Горячая линия минобра и эксперимент таможенников - Что изменится с 1 июня