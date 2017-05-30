Мезин: Экстралига Беларуси деградировала, надо поднимать детский хоккей

«Нужно поднимать детский хоккей, детские школы. Гораздо больше внимания уделять внутреннему хоккею. Наша Экстралига деградировала. Лет 10 назад она была конкурентоспособной, а сейчас только два-три клуба. Если игроки в эти команды не попадают, то идут в “Витебск”, “Могилёв”, где тренировочный процесс такой: есть команда — и есть команда. Ребята к 22 годам деградируют так, что идут на рынок или ещё куда. В итоге у нас нет достаточно толковых хоккеистов, которые могли бы играть в национальной сборной», — сказал Мезин в эфире канала «Беларусь 1».