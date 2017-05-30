Мезин: Экстралига Беларуси деградировала, надо поднимать детский хоккей
Прославленный белорусский вратарь, лучший голкипер ЧМ-2009, а ныне тренер Андрей Мезин высказал мнение, как вывести хоккей Беларуси из кризиса.
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«Нужно поднимать детский хоккей, детские школы. Гораздо больше внимания уделять внутреннему хоккею. Наша Экстралига деградировала. Лет 10 назад она была конкурентоспособной, а сейчас только
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