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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29906044/
29 мая 2017, 16:07 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

ФХРБ: В сборных командах представлены игроки всех регионов страны

В спортивном сезоне-2016/17 за сборную Беларуси и национальные команды U-20, U-18 и U-17 были заиграны 152 хоккеиста. Об этом сообщает официальный сайт ФХРБ. Наибольшее представительство по числу воспитанников имеют специализированные хоккейные школы Минска.

В спортивном сезоне-2016/17 за сборную <span class=error>Беларуси</span> и национальные команды U-20 U-18 и U-17 были заиграны 152 хоккеиста. Об этом сообщает официальный сайт <span class=error>ФХРБ</span>. Наибольшее представительство по числу воспитанников имеют специализированные хоккейные школы Минска. Увеличить
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Минск — 63 человека;
Минская область — 9;
Брестская область — 6;
Витебская область — 23;
Гомельская область — 32;
Гродненская область — 12;
Могилевская область — 7.

Речь идет именно о воспитанниках школ из этих регионов, а не клубов, которые игроки представляли в прошедшем сезоне.

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