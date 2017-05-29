ФХРБ: В сборных командах представлены игроки всех регионов страны
В спортивном сезоне-2016/17 за сборную Беларуси и национальные команды U-20, U-18 и U-17 были заиграны 152 хоккеиста. Об этом сообщает официальный сайт ФХРБ. Наибольшее представительство по числу воспитанников имеют специализированные хоккейные школы Минска.
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Минск — 63 человека;
Минская область — 9;
Брестская область — 6;
Витебская область — 23;
Гомельская область — 32;
Гродненская область — 12;
Могилевская область — 7.
Речь идет именно о воспитанниках школ из этих регионов, а не клубов, которые игроки представляли в прошедшем сезоне.
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