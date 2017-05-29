Занковец: Руководящие хоккеем специалисты должны обладать знаниями

«Я сторонник знаний, я сторонник образования. Поэтому я думаю, что-то, что специалисты, которые руководят хоккеем, которые руководят хоккейными командами и развитием детских школ, они должны обладать знаниями. Знания, которые приобретаются не только в ходе опыта игрового, игровой карьеры. Даже это более важные знания, которые приобретаются именно в университете самообразования, на всевозможных семинарах. Я думаю, что вот это то, что может нам помочь развивать хоккей….

Он должен постоянно стараться повышать свой уровень, свои навыки, свое образование, потому что ни один вид спорта не стоит на месте, хоккей в особенности. То, как играли команды, скажем, 20 лет назад, люди, уже совершенно другой хоккей. 10 лет назад и сейчас — это другой хоккей. Это не только в плане тактических каких-то моментов, в плане подготовки функциональной. Если думать, что на багаже каких-то старых знаний или тем более своего игрового опыта можно успешно работать тренером, то я не согласен, — сказал Занковец в эфире «Беларусь 1».