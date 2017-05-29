Занковец: Руководящие хоккеем специалисты должны обладать знаниями
Экс-главный тренер «Барыса», сборных Беларуси и Казахстана Эдуард Занковец порассуждал на тему вывода белорусского хоккея из кризиса.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я сторонник знаний, я сторонник образования. Поэтому я думаю,
Он должен постоянно стараться повышать свой уровень, свои навыки, свое образование, потому что ни один вид спорта не стоит на месте, хоккей в особенности. То, как играли команды, скажем, 20 лет назад, люди, уже совершенно другой хоккей. 10 лет назад и сейчас — это другой хоккей. Это не только в плане тактических
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