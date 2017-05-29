Воронин: Нужно увеличить количество матчей в чемпионате Беларуси
Белорусский хоккейный специалист Валерий Воронин выразил мнение, что необходимо увеличить число матчей во внутреннем первенстве страны.
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По мнению тренера, это будет способствовать росту молодых игроков.
«4 клуба из 12 уже 20 февраля идут в отпуск, а в этих командах собраны 90 процентов молодых хоккеистов. На мой взгляд, нужно увеличить количество матчей в чемпионате, тогда мы не будем задавать себе вопрос, почему не растет молодёжь. А где она будет расти? Четыре месяца люди ничего не делают», — сказал Воронин в эфире канала ОНТ.
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