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29 мая 2017, 10:39 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Воронин: Нужно увеличить количество матчей в чемпионате Беларуси

Белорусский хоккейный специалист Валерий Воронин выразил мнение, что необходимо увеличить число матчей во внутреннем первенстве страны.

Белорусский хоккейный специалист Валерий <span class=error>Воронин</span> выразил мнение что необходимо увеличить число матчей во внутреннем первенстве страны. Увеличить
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По мнению тренера, это будет способствовать росту молодых игроков.

«4 клуба из 12 уже 20 февраля идут в отпуск, а в этих командах собраны 90 процентов молодых хоккеистов. На мой взгляд, нужно увеличить количество матчей в чемпионате, тогда мы не будем задавать себе вопрос, почему не растет молодёжь. А где она будет расти? Четыре месяца люди ничего не делают», — сказал Воронин в эфире канала ОНТ.

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