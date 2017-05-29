Воронин: Нужно увеличить количество матчей в чемпионате Беларуси

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По мнению тренера, это будет способствовать росту молодых игроков.

«4 клуба из 12 уже 20 февраля идут в отпуск, а в этих командах собраны 90 процентов молодых хоккеистов. На мой взгляд, нужно увеличить количество матчей в чемпионате, тогда мы не будем задавать себе вопрос, почему не растет молодёжь. А где она будет расти? Четыре месяца люди ничего не делают», — сказал Воронин в эфире канала ОНТ.