Министр спорта Беларуси: В Экстралиге дисбаланс

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«Такие результаты матчей, как 16:3, 16:0, говорят об определённом дисбалансе. Не должны финансовая составляющая, бюджеты команд играть, а должно быть мастерство, и уровень должен быть сопоставимый.