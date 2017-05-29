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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29900401/
29 мая 2017, 10:22 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Министр спорта Беларуси: В Экстралиге дисбаланс

Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко выразил мнение, что в белорусском чемпионате имеет место дисбаланс между командами.

Министр спорта и туризма <span class=error>Беларуси</span> Александр <span class=error>Шамко</span> выразил мнение что в белорусском чемпионате имеет место дисбаланс между командами. Увеличить
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«Такие результаты матчей, как 16:3, 16:0, говорят об определённом дисбалансе. Не должны финансовая составляющая, бюджеты команд играть, а должно быть мастерство, и уровень должен быть сопоставимый.

Безусловно и конечно, конкуренция двух-трёх команд в республике не делает такому чемпионату чести и, в общем-то, не ставит тех задач, которые он должен решать для подготовки национальных команд, — сказал Шамко в эфире СТВ.

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