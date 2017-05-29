Министр спорта Беларуси: В Экстралиге дисбаланс
Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко выразил мнение, что в белорусском чемпионате имеет место дисбаланс между командами.
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«Такие результаты матчей, как 16:3, 16:0, говорят об определённом дисбалансе. Не должны финансовая составляющая, бюджеты команд играть, а должно быть мастерство, и уровень должен быть сопоставимый.
Безусловно и конечно, конкуренция
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