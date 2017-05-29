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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29900200/
29 мая 2017, 10:09 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Захаров: В Беларуси тренеры НХЛ, канадцы, но я в этом плюса ни одного не увидел

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров отметил отсутствие прогресса белорусского хоккея и необходимость отказаться от тренеров-легионеров.

Главный тренер Юности Михаил Захаров отметил отсутствие прогресса белорусского хоккея и необходимость отказаться от <nobr>тренеров-легионеров.</nobr> Увеличить
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«Китай, Южная Корея — все прогрессируют. Мы последние лет десять стоим на месте. Можно сказать, что Захаров не прав. Хорошо, показатель номер один — количество игроков, которые играют в НХЛ.

С приходом иностранных тренеров все развалилось буквально сразу же. Нам говорили, что заграница нам поможет. У нас тренеры НХЛ, канадцы, но я в этом плюса ни одного не увидел. Мы можем что-то взять, поучиться, если они хотят помочь нам. Легионеры есть неплохие, показывают, как к делу относиться надо. Здесь надо найти золотую середину, — сказал Захаров в эфире СТВ.

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