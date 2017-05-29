Захаров: В Беларуси тренеры НХЛ, канадцы, но я в этом плюса ни одного не увидел

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«Китай, Южная Корея — все прогрессируют. Мы последние лет десять стоим на месте. Можно сказать, что Захаров не прав. Хорошо, показатель номер один — количество игроков, которые играют в НХЛ.