Захаров: В Беларуси тренеры НХЛ, канадцы, но я в этом плюса ни одного не увидел
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров отметил отсутствие прогресса белорусского хоккея и необходимость отказаться от
тренеров-легионеров.
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Видимо, что-то случилось...
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«Китай, Южная Корея — все прогрессируют. Мы последние лет десять стоим на месте. Можно сказать, что Захаров не прав. Хорошо, показатель номер один — количество игроков, которые играют в НХЛ.
С приходом иностранных тренеров все развалилось буквально сразу же. Нам говорили, что заграница нам поможет. У нас тренеры НХЛ, канадцы, но я в этом плюса ни одного не увидел. Мы можем
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