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27 мая 2017, 13:51 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

Семен Шапиро: Очень важное и нужное дело, чтобы в каждом ледовом дворце была хоккейная команда

Новый глава ФХРБ Семен Шапиро рассказал о грядущих изменениях в функционировании ледовых арен.

Новый глава <span class=error>ФХРБ</span> Семен <span class=error>Шапиро</span> рассказал о грядущих изменениях в функционировании ледовых арен. Увеличить
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«Думаю, что весь лед должен быть занят. Должны быть тренировочные процессы. Ребята, дети должны тренироваться. И должны быть команды. Дух состязательности заинтересовывает болельщиков, дает возможность получать удовлетворение от посещения ледовых арен. Это очень важное и нужное дело, чтобы в каждом ледовом дворце была хоккейная команда», — сказал Шапиро в эфире «Беларусь-1».

В Беларуси функционирует 32 ледовые арены, отмечает by.tribuna.com.

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