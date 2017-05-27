Семен Шапиро: Очень важное и нужное дело, чтобы в каждом ледовом дворце была хоккейная команда
Новый глава ФХРБ Семен Шапиро рассказал о грядущих изменениях в функционировании ледовых арен.
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«Думаю, что весь лед должен быть занят. Должны быть тренировочные процессы. Ребята, дети должны тренироваться. И должны быть команды. Дух состязательности заинтересовывает болельщиков, дает возможность получать удовлетворение от посещения ледовых арен. Это очень важное и нужное дело, чтобы в каждом ледовом дворце была хоккейная команда», — сказал Шапиро в эфире «Беларусь-1».
В Беларуси функционирует 32 ледовые арены, отмечает by.tribuna.com.
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