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27 мая 2017, 13:39 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Линус Умарк вошёл в символическую сборную лучших игроков сезона в Швеции

Федерация хоккея Швеции объявила о выборе символической сборной лучших шведских хоккеистов сезона-2016/17.

Федерация хоккея Швеции объявила о выборе символической сборной лучших шведских хоккеистов сезона-2016/17. Увеличить
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В эту сборную включались только игроки, которые выступают в европейских чемпионатах.

Вратарь: Оскар Алзенфельт («Мальмё»);
Защитники: Хенрик Тёммернес («Фрёлунда»), Филип Хольм (выступал за «Вёкше», недавно подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс»;
Нападающие: Линус Умарк («Салават Юлаев»), Оскар Линдблом («Брюнэс»), Йоаким Линдстрём («Шеллефтео»).

Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею — 2017, в финале обыграв сборную Канады (2:1 Б).

Сборная Швеции
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