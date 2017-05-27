Линус Умарк вошёл в символическую сборную лучших игроков сезона в Швеции
Федерация хоккея Швеции объявила о выборе символической сборной лучших шведских хоккеистов сезона-2016/17.
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В эту сборную включались только игроки, которые выступают в европейских чемпионатах.
Вратарь: Оскар Алзенфельт («Мальмё»);
Защитники: Хенрик Тёммернес («Фрёлунда»), Филип Хольм (выступал за «Вёкше», недавно подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс»;
Нападающие: Линус Умарк («Салават Юлаев»), Оскар Линдблом («Брюнэс»), Йоаким Линдстрём («Шеллефтео»).
Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею — 2017, в финале обыграв сборную Канады (2:1 Б).
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