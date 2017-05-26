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26 мая 2017, 18:52 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

В украинской хоккейной лиге осталось два клуба

В украинской хоккейной лиге осталось два клуба.

В украинской хоккейной лиге осталось два клуба. Увеличить
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26 мая «Белый Барс» объявил, что в следующем сезоне будет выступать в чемпионате юниорской хоккейной лиги Украины. В прошлом сезоне команда заняла последнее место из шести участников, её костяк составляют игроки 1999 и 2000 годов рождения.

Ранее от участия в главном чемпионате страны отказались «Витязь» из Харькова, «Дженералз» из Киева и «Кривбасс». Главной причиной стало отсутствие финансирования. Таким образом, в чемпионате Украины остались лишь «Донбасс» и «Кременчук».

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Лукашенко: Белорусский хоккей постепенно будет уходить от приглашения легионеров

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Белорусским хоккейным клубам нужно отказываться от приглашения иностранных игроков, делая ставку на местных спортсменов. Такое мнение высказал президент республики Александр Лукашенко на встрече с учащимися «Молодежь. Взгляд в будущее».
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