В украинской хоккейной лиге осталось два клуба
В украинской хоккейной лиге осталось два клуба.
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26 мая «Белый Барс» объявил, что в следующем сезоне будет выступать в чемпионате юниорской хоккейной лиги Украины. В прошлом сезоне команда заняла последнее место из шести участников, её костяк составляют игроки 1999 и 2000 годов рождения.
Ранее от участия в главном чемпионате страны отказались «Витязь» из Харькова, «Дженералз» из Киева и «Кривбасс». Главной причиной стало отсутствие финансирования. Таким образом, в чемпионате Украины остались лишь «Донбасс» и «Кременчук».
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