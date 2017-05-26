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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29882123/
26 мая 2017, 17:47 | Хоккей: Европа | ТАСС

Лукашенко: Белорусский хоккей постепенно будет уходить от приглашения легионеров

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Белорусским хоккейным клубам нужно отказываться от приглашения иностранных игроков, делая ставку на местных спортсменов. Такое мнение высказал президент республики Александр Лукашенко на встрече с учащимися «Молодежь. Взгляд в будущее».

Президент страны заметил что легионеры занимают первые позиции а значит белорусские спортсмены привыкают играть второстепенную роль. Увеличить
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«Конечно, когда есть легионеры, у которых можно поучиться, это очень важно. Мы не отказываемся полностью от легионеров, но постепенно от них будем уходить, — сказал Лукашенко. — Но ставку мы будем делать на своих».

По его словам, размер заработной платы у иностранных хоккеистов составляет минимум $500 тысяч в год. «Это огромные деньги. Если дать $500 тысяч на какую-то нашу команду в чемпионате Белоруссии, то они год будут заниматься хоккеем, поэтому мы не можем выбрасывать деньги впустую», — сказал президент.

Кроме того, заметил он, легионеры занимают первые позиции, а значит, белорусские спортсмены привыкают играть второстепенную роль. «А когда они в сборную попадают (там же легионеров нет), им приходится солировать и лидировать, а они к этому не приучены. Это тоже очень важный аргумент, поэтому с легионерами надо быть осторожнее», — сказал Лукашенко.

Говоря о минском «Динамо», которое выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), президент Белоруссии отметил, что клубу достаточно иметь в составе трех легионеров. «Я сторонник того, чтобы был хороший вратарь-иностранец, в первой пятерке лидер и во второй, а третья и четвертая пятерки — чисто белорусские», — отметил глава государства.

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