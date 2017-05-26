Лукашенко: Белорусский хоккей постепенно будет уходить от приглашения легионеров

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«Конечно, когда есть легионеры, у которых можно поучиться, это очень важно. Мы не отказываемся полностью от легионеров, но постепенно от них будем уходить, — сказал Лукашенко. — Но ставку мы будем делать на своих».

По его словам, размер заработной платы у иностранных хоккеистов составляет минимум $500 тысяч в год. «Это огромные деньги. Если дать $500 тысяч на какую-то нашу команду в чемпионате Белоруссии, то они год будут заниматься хоккеем, поэтому мы не можем выбрасывать деньги впустую», — сказал президент.

Кроме того, заметил он, легионеры занимают первые позиции, а значит, белорусские спортсмены привыкают играть второстепенную роль. «А когда они в сборную попадают (там же легионеров нет), им приходится солировать и лидировать, а они к этому не приучены. Это тоже очень важный аргумент, поэтому с легионерами надо быть осторожнее», — сказал Лукашенко.