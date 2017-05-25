Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29870422/
25 мая 2017, 19:29 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Хоккейный чемпионат Украины может потерять половину своих клубов

Хоккейный чемпионат Украины рискует потерять половину своих клубов, сообщает Sportarena.

Хоккейный чемпионат Украины рискует потерять половину своих клубов сообщает Sportarena. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сначала от участия в УХЛ отказался «Витязь» из Харькова, для которого ключевой причиной стало отсутствие финансирования, которое повлекло задолженности перед игроками. Следом о невозможности выступать в следующем сезоне украинской хоккейной лиги сообщил ещё один клуб — киевский «Дженералз».

Таким образом, из шести участников УХЛ прошлого сезона на данный момент от участия в сезоне-2017/2018 отказались двое. Судьба Кривбасса (Кривой Рог) пока также не определена.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото