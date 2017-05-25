Хоккейный чемпионат Украины может потерять половину своих клубов

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Сначала от участия в УХЛ отказался «Витязь» из Харькова, для которого ключевой причиной стало отсутствие финансирования, которое повлекло задолженности перед игроками. Следом о невозможности выступать в следующем сезоне украинской хоккейной лиги сообщил ещё один клуб — киевский «Дженералз».

Таким образом, из шести участников УХЛ прошлого сезона на данный момент от участия в сезоне-2017/2018 отказались двое. Судьба Кривбасса (Кривой Рог) пока также не определена.