Сборная Казахстана сыграет в двух этапах Еврочелленджа
В следующем сезоне сборная Казахстана сыграет в двух этапах Еврочелленджа, которые пройдут в Южной Корее и Польше.
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Место проведения: Южная Корея (город будет известен позднее)
Предварительные сроки проведения турнира:
Участники: Казахстан, Южная Корея, Польша, Беларусь.
Место проведения: Польша (город будет известен позднее)
Предварительные сроки проведения турнира:
Участники: Казахстан, Италия, Польша, Венгрия.
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