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23 мая 2017, 12:23 | Хоккей: Европа | Sports.kz

Сборная Казахстана сыграет в двух этапах Еврочелленджа

В следующем сезоне сборная Казахстана сыграет в двух этапах Еврочелленджа, которые пройдут в Южной Корее и Польше.

В следующем сезоне сборная Казахстана сыграет в двух этапах Еврочелленджа которые пройдут в Южной Корее и Польше. Увеличить
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Место проведения: Южная Корея (город будет известен позднее)
Предварительные сроки проведения турнира: 11—17 декабря 2017 года
Участники: Казахстан, Южная Корея, Польша, Беларусь.

Место проведения: Польша (город будет известен позднее)
Предварительные сроки проведения турнира: 12—18 февраля 2018 года
Участники: Казахстан, Италия, Польша, Венгрия.

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