Рижское «Динамо» сыграет в Кубке Шпенглера
Рижское «Динамо» примет участие в Кубке Шпенглера-2017, сообщает официальный сайт клуба. Напомним, что турнир пройдет с 26 по 31 декабря в Швейцарии.
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Соперниками рижан станут сборные Швейцарии и Канады, «Давос», «Маунтфилд», за который выступают латвийские хоккеисты Оскарс Цибульскис и Андрис Джериньш, а также финский клуб ХПК.
«Динамо» участвовало в Кубке Шпенглера в 2011 году и проиграло в финале «Давосу» со счетом 2:3.
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