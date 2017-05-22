Рижское «Динамо» сыграет в Кубке Шпенглера

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Соперниками рижан станут сборные Швейцарии и Канады, «Давос», «Маунтфилд», за который выступают латвийские хоккеисты Оскарс Цибульскис и Андрис Джериньш, а также финский клуб ХПК.

«Динамо» участвовало в Кубке Шпенглера в 2011 году и проиграло в финале «Давосу» со счетом 2:3.