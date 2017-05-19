ФХБ опровергла информацию об отставке Игоря Рачковского
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси опровергла появившуюся информацию об отставке Игоря Рачковского. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ФХБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«В связи с появившимися в интернете слухами об отставке Игоря Рачковского с поста председателя Федерации хоккея Беларуси сообщаем, что по состоянию на 19 мая данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
В ФХБ подчеркнули, что 20 мая пройдет очередная
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter