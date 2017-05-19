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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29805470/
19 мая 2017, 22:25 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

ФХБ опровергла информацию об отставке Игоря Рачковского

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси опровергла появившуюся информацию об отставке Игоря Рачковского. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ФХБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«В связи с появившимися в интернете слухами об отставке Игоря Рачковского с поста председателя Федерации хоккея Беларуси сообщаем, что по состоянию на 19 мая данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ФХБ подчеркнули, что 20 мая пройдет очередная отчетно-выборная конференция этой спортивной организации, по итогам которой и станет известно, продолжит ли Рачковский работу в должности главы федерации.

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