«БХ»: Задолженности по зарплатам в жлобинском «Металлурге» составляют более четырех месяцев

Кроме того, жлобинские хоккеисты не получили в завершившемся сезоне, где «волки» стали шестыми в чемпионате, ни одной премии из тех, что были прописаны в контрактах. Подобная ситуация для Жлобина не нова. В последние годы клуб регулярно сталкивается с финансовыми проблемами. Так, в позапрошлом году с хоккеистами рассчитались лишь в июне, в прошлом деньги жлобинчане увидели также только летом. При этом 30 апреля у большинства игроков истекли соглашения с клубом.