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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29735094/
14 мая 2017, 12:54 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

«БХ»: Задолженности по зарплатам в жлобинском «Металлурге» составляют более четырех месяцев

Хоккеисты жлобинского «Металлурга» не получают заработную плату на протяжении более четырех месяцев. Последние выплаты по контрактам приходили «волкам» в январе текущего года. С тех пор руководство, в котором, по сведениям belarushockey.com, грядут перемены, ограничивается лишь обещаниями «скоро рассчитаться».

Хоккеисты <span class=error>жлобинского</span> Металлурга не получают заработную плату на протяжении более четырех месяцев. Последние выплаты по контрактам приходили волкам в январе текущего года. С тех пор руководство в котором по сведениям belarushockey.com грядут перемены ограничивается лишь обещаниями скоро рассчитаться. Увеличить
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Кроме того, жлобинские хоккеисты не получили в завершившемся сезоне, где «волки» стали шестыми в чемпионате, ни одной премии из тех, что были прописаны в контрактах. Подобная ситуация для Жлобина не нова. В последние годы клуб регулярно сталкивается с финансовыми проблемами. Так, в позапрошлом году с хоккеистами рассчитались лишь в июне, в прошлом деньги жлобинчане увидели также только летом. При этом 30 апреля у большинства игроков истекли соглашения с клубом.

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