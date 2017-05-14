«БХ»: Задолженности по зарплатам в жлобинском «Металлурге» составляют более четырех месяцев
Хоккеисты жлобинского «Металлурга» не получают заработную плату на протяжении более четырех месяцев. Последние выплаты по контрактам приходили «волкам» в январе текущего года. С тех пор руководство, в котором, по сведениям belarushockey.com, грядут перемены, ограничивается лишь обещаниями «скоро рассчитаться».
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Кроме того, жлобинские хоккеисты не получили в завершившемся сезоне, где «волки» стали шестыми в чемпионате, ни одной премии из тех, что были прописаны в контрактах. Подобная ситуация для Жлобина не нова. В последние годы клуб регулярно сталкивается с финансовыми проблемами. Так, в позапрошлом году с хоккеистами рассчитались лишь в июне, в прошлом деньги жлобинчане увидели также только летом. При этом 30 апреля у большинства игроков истекли соглашения с клубом.
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