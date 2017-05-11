Разин стал тренером-консультантом «Попрада»

Напомним, что Разин по ходу минувшего сезона был уволен из «Автомобилиста» за неудовлетворительные результаты, и отработал в «Югре» до конца сезона, после чего покинул команду.

— Я уже долгое время знаком с главным тренером команды, — цитирует сайт «Попрада» Разина. — Мы вместе тренировали в КХЛ, работали с молодежными командами. Поэтому о предложении я думал недолго. Будут ли российские хоккеисты играть за «Попрад»? Все российские игроки мечтают выступать в КХЛ, но не у всех есть такая возможность. Моя цель будет заключаться в помощи поискать игроков для команды. В основном это будут молодые хоккеисты.