Разин стал тренером-консультантом «Попрада»
Бывший тренер «Югры» и «Автомобилиста» Андрей Разин стал
тренером-консультантом словацкого «Попрада», сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, что Разин по ходу минувшего сезона был уволен из «Автомобилиста» за неудовлетворительные результаты, и отработал в «Югре» до конца сезона, после чего покинул команду.
— Я уже долгое время знаком с главным тренером команды, — цитирует сайт «Попрада» Разина. — Мы вместе тренировали в КХЛ, работали с молодежными командами. Поэтому о предложении я думал недолго. Будут ли российские хоккеисты играть за «Попрад»? Все российские игроки мечтают выступать в КХЛ, но не у всех есть такая возможность. Моя цель будет заключаться в помощи поискать игроков для команды. В основном это будут молодые хоккеисты.
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