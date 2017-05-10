Белорусский хоккейный тренер Андрей Гусов возглавил польский ГСК «Тыхы»

Соглашение с тренером рассчитано на один сезон. Помощником Андрея Гусова в «Тыхы» станет другой белорусский специалист Сергей Шепетюк. В тренерском штабе команды продолжат работать также местные специалисты Кшиштоф Майковски и Аркадиуш Собецки. Андрей Гусов с 2009 года возглавлял солигорский «Шахтер», с которым выиграл золотые, серебряные и бронзовые награды чемпионата Беларуси в экстралиге. В декабре 2016-го он был уволен с поста главного тренера горняков за неудачное выступление в полуфинальном этапе Континентального кубка: «Шахтер» не смог выйти в суперфинал турнира.

Андрей Гусов ранее возглавлял минский «Керамин», входил в тренерский штаб сборной Беларуси. Хорошо знаком и с польским хоккеем, за свою игровую карьеру провел несколько сезонов в высшей лиге в командах «Подхале», «Сосновец», КТХ «Криница».