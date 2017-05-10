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10 мая 2017, 14:51 | Хоккей: Европа | ТАСС

Балашихинское «Динамо» выступит в Континентальном кубке IIHF

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. «Динамо» из Балашихи примет участие в Континентальном кубке Международной федерации хоккея (IIHF) сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Российская команда сыграет на турнире впервые с сезона-2013/14. Увеличить
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Российская команда сыграет на турнире впервые с сезона-2013/14, когда в соревнованиях участвовал нефтекамский «Торос».

Континентальный кубок проводится с 1997 года. Из российских клубов победителями турнира становились тольяттинская «Лада» (сезон-2005/06) и казанский «Ак Барс» (сезон-2007/08).

Балашихинская команда выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и является фарм-клубом московского «Динамо», которое играет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В сезоне-2016/17 клуб из Балашихи впервые стал обладателем Кубка Братины, обыграв в финальной серии усть-каменогорское «Торпедо».
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