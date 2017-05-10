Балашихинское «Динамо» выступит в Континентальном кубке IIHF

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Российская команда сыграет на турнире впервые с сезона-2013/14, когда в соревнованиях участвовал нефтекамский «Торос».

Континентальный кубок проводится с 1997 года. Из российских клубов победителями турнира становились тольяттинская «Лада» (сезон-2005/06) и казанский «Ак Барс» (сезон-2007/08).