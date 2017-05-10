Балашихинское «Динамо» выступит в Континентальном кубке IIHF
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. «Динамо» из Балашихи примет участие в Континентальном кубке Международной федерации хоккея (IIHF) сезона-2017/18. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Российская команда сыграет на турнире впервые с сезона-2013/14, когда в соревнованиях участвовал нефтекамский «Торос».
Континентальный кубок проводится с 1997 года. Из российских клубов победителями турнира становились тольяттинская «Лада» (сезон-2005/06) и казанский «Ак Барс» (сезон-2007/08).
Балашихинская команда выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и является
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter