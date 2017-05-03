Хоккеисты Капризов и Сорокин номинированы на приз лучшему молодому игроку Европы

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На награду также претендуют шведы Джоэль Эрикссон-Эк («Фэрьестад») и Оскар Линдблом («Брюнас») и новичок «Салавата Юлаева» чех Доминик Кубалик, выступавший в прошедшем сезоне за чешский «Пльзень». На награду тренера года претендуют чех Павел Гросс («Вольфсбург», Германия), финн Кари Ялонен («Берн», Швейцария), чех Филип Пешан («Били Тигржи Либерец»), швед Рогер Рённберг («Фрёлунда»), финн Юси Тапола («Таппара»).

Среди номинантов на звание лучшего клуба года «Кардифф Дэвилз» (Великобритания), «Фрёлунда» (Швеция), «Берн» (Швейцария), «Таппара» (Финляндия) и «Вена Кэпиталз» (Австрия).

21-летний Сорокин провел в прошедшем сезоне 46 матчей за ЦСКА с процентом отраженных бросков 91,6 и коэффициентом надежности 2,03. Капризов сыграл 54 матча за «Салават Юлаев», в которых забросил 23 шайбы и сделал 22 результативных передачи, в мае перешел в ЦСКА. В составе сборной России Капризов завоевал серебро молодежного чемпионата мира 2017 года, на котором стал лучшим снайпером и бомбардиром, а также был признан лучшим нападающим и вошел в символическую сборную. В марте 20-летний Капризов был признан самым перспективным молодым игроком по версии The Hockey News.