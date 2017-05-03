Хоккеисты Капризов и Сорокин номинированы на приз лучшему молодому игроку Европы
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Российские хоккеисты Кирилл Капризов и Илья Сорокин названы в числе номинантов на награду молодому игроку года Ассоциации европейских клубов Fenix Outdoor 2017 European Hockey Award. Об этом сообщает
пресс-служба организации.
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На награду также претендуют шведы Джоэль
Среди номинантов на звание лучшего клуба года «Кардифф Дэвилз» (Великобритания), «Фрёлунда» (Швеция), «Берн» (Швейцария), «Таппара» (Финляндия) и «Вена Кэпиталз» (Австрия).
21-летний Сорокин провел в прошедшем сезоне 46 матчей за ЦСКА с процентом отраженных бросков 91,6 и коэффициентом надежности 2,03. Капризов сыграл 54 матча за «Салават Юлаев», в которых забросил 23 шайбы и сделал 22 результативных передачи, в мае перешел в ЦСКА. В составе сборной России Капризов завоевал серебро молодежного чемпионата мира 2017 года, на котором стал лучшим снайпером и бомбардиром, а также был признан лучшим нападающим и вошел в символическую сборную. В марте 20-летний Капризов был признан самым перспективным молодым игроком по версии The Hockey News.
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