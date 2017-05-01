Сборная Беларуси победила Францию в заключительном матче Евровызова

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом матче в Бордо с французами в ходе подготовки к мировому форуму белорусы уступили — 1:3. В повторной игре команде Дэйва Льюиса удалось взять убедительный реванш. На последнем рубеже обороны Михаила Карнахуова сменил Кевин Лаланд, который, вероятно, станет основным вратарем белорусской команды в чемпионате мира. На прошедший матч не были заявлены Евгений Лисовец и Дмитрий Коробов, а также нападающие Александр Кулаков, Сергей Дрозд и Артем Демков.

Счет на 10-й минуте матча открыл Евгений Ковыршин, воспользовавшись передачей Сергея Костицына. Во втором периоде Андрей Стась нанес мощный бросок, с которым голикпер французов справился, но не зафиксировал шайбу. Успевший на пятачок соперника Александр Павлович записал гол в свой актив. Вскоре Михаил Стефанович реализовал численное большинство белорусов — 3:0.

В заключительные двадцать минут игры буллит реализовал у хозяев Саша Трей — 3:1, а окончательный счет, на 60-й минуте, установил Шарль Лингле — 4:1, в пользу гостей.

Сборная Беларуси из Бордо переезжает в Париж, где 5 мая проведет первый матч чемпионата мира в группе В против Финляндии (17.15). Далее белорусская команда сыграет 6 мая с Чехией (17.15), 8 мая — с Канадой (17.15), 10 мая — со Швейцарией (17.15), 12 мая — с Францией (21.15), 13 мая встретится со Словенией (17.15), а завершит выступление в групповой стадии 16 мая с Норвегией (13.15). Группа А (Швеция, Россия, США, Германия, Латвия, Дания, Словакия, Италия) сыграет в Кельне.

Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал мирового форума.