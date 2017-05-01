Сборная России провалила Чешские игры. Знарок среагировал на это жестко
Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко — об итогах Евротура и четырех молодых игроках, вызванных сегодня в нашу команду.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Кривить душой не будем. Одна победа по буллитам в трех матчах итогового этапа Евротура — это мало. Генеральная репетиция сборной России перед чемпионатом мира провалена. И ясно пока только одно — в Кельн команда полетит в другом составе. Ну или точнее в видоизмененном.
Но есть и положительные моменты!
С Гусевым есть один нюанс. Обратите внимание, что в двух первых поединках Чешских игр — против шведов и финнов — Никита играл вместе с форвардами из «Тампы» — Наместниковым и Кучеровым, с которым выходил на лед в одной связке в детстве и юности. И… ничего!
Что сделал Знарок в третьем матче, против чехов?
Двух игроков «Тампы», которым, по идее, надо осваиваться на европейских площадках, посадил в запас. А Гусева, воде бы прилично измотанного в Кубке Гагарина, оставил в составе и на третий матч, вернув в звено к армейцам. Там Никита сразу привычно заблистал, став главным героем матча.
Еще одна связка Мозякин — Ткачев хорошо себя проявила в поединке против шведов. Насчет третьего в их звене — Плотникова — пока есть вопросы. Но в принципе два ударных звена в нашей команде есть. И это неплохо. Потому что вместе они сыграли только в одном поединке. И как раз его наши и выиграли.
Но какие же оргвыводы сделал Знарок, набрав два очка в трех матчах?
А весьма быстрые и четкие. И они меня, признаюсь, порадовали. Из олимпийской сборной России в основную нашу национальную команду сегодня ночью получили вызов сразу четыре игрока. То есть решение об этом было принято почти сразу после матча наших с чехами.
С голкипером Шестеркиным — все ясно. Игорь и планировался быть в бригаде вратарей на ЧМ. Кто там будет основным, кто третьим — судить сложно. Пусть тренеры сами выбирают. Я, если честно, пока ни у Василевского, ни у Сорокина явного преимущества не вижу.
Но вот остальные трое — нападающие!
И я с большим удовольствием их перечислю. Уфимец Капризов, ярославец Красковский, питерец Барабанов.
Все трое — молодая кровь. А вместе с этим и у себя в клубе на лидирующих ролях, и в сборной не тушуются. Мудрый выбор с более дальним прицелом.
Тут что хорошо? Контрольных матчей до начала ЧМ уже не осталось. 3 мая сборная вылетает в Кельн. А это значит, что все трое вызваны в национальную команду уже не на просмотр, а для непосредственного участия в турнире. И
Хотя, конечно, не исключен вариант с запасными, где лучше держать молодых, чем матерых. Они к этой роли относятся проще.
Но если Знарок предпочтет внести в заявку действительно хороших ребят из КХЛ вместо прилетевших в сборную игроков НХЛ… Это будет смело, но честно! Да и полезно и для КХЛ, и для сборной.
С нетерпением жду развития событий.
По крайней мере «А» Знарок уже сказал. Поглядим, каким будет «Б».
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