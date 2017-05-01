Гусев вернул Россию на победную волну

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СОРОКИН ВМЕСТО ВАСИЛЕВСКОГО

В заключительный день Евротура в Южной Чехии наконец-то наладилась погода. Игроки разведали путь от арены до гостинцы пешком. Причем путь этот оказался весьма живописным — насквозь через старый город и площадь Пржемысла Оттокара II. Да и вчерашним вечером многие предпочли пройтись.

Все четыре команды живут в одной гостинце, и одноклубники по КХЛ и НХЛ из разных сборных то и дело встречают друг друга. Виктор Антипин встретил Оскара Осалу, Андрей Миронов — Юусу Хитеанена, а Антон Бурдасов тепло обнялся с Домиником Фурхом.

— Скорее всего, в НХЛ уедет, — поведал Антон. — В Омске вряд ли останется.

Да и сам Антон не останется в Омске, а перейдет в ЦСКА, где, похоже, собирается очень приличная компания.

И на раскатку, и на игру пришел пешком и Андрей Василевский. Но в третьем матче Евротура он смотрел матч с трибун: место в воротах занял Илья Сорокин.

По приезду всю команду тщательно досматривал охранник. Врача сборной попросил открыть его чемоданчик с лекарствами. Не помню, чтобы за последние два года подвергались досмотру хоккеисты и представители команд. Организаторы были бдительны.

«ТАМПА» ОТДЫХАЛА

Помимо Василевского, матч пропускали защитники Богдан Киселевич и Виктор Антипин, нападающие Владислав Наместников, Никита Кучеров и Сергей Андронов. Никиту Гусева перевели в привычное звено к Вадиму Шипачеву и Евгению Дадонову, а тройка Мозякин — Ткачев — Плотников, хорошо проявившая себя в матче со шведами и не игравшая предыдущую встречу, вновь вышла на лед.

Под неистовый ор местных зрителей, чехи с первых минут побежали атаковать. Первый период сложился непросто: хозяева часто и надолго задерживались в нашей зоне, россияне отвечали редкими контратаками. Единственное большинство звено Шипачева с Мозякиным на позиции правого защитника провело остро, но забить не смогло.

А вот чехи свое реализовали. Уверенное играющий Артем Зуб был удален за задержку руками, а через полторы минуты судьи решили порадовать организаторов, выискав очень спорный фол у Ивана Проворова. Преимущество «5 на 3» хозяева не реализовали во многом благодаря самоотверженной игре Сорокина, но незадолго до выхода пятого игрока Томаш Хыка открыл счет, подкараулив отскок от борта.

ПРОВОРОВ ОШИБСЯ И ИСПРАВИЛСЯ

Во втором периоде за дело взялось звено Шипачева. Создав опасный момент, во второй свой выход они поймали соперника на смене и реализовали выход «три в одного»: Дадонов сходу замкнул поперечный пас Вадима. Едва россияне стали прибирать инициативу к рукам, как пропустили обидную шайбу после рикошета: Ян Коварж отдавал на дальнюю штангу, но попал в конек Петру Вране, после чего она залетела за спину Сорокину.

Хозяева очень плотно играли в средней зоне, не давая россиянам принять длинный пас для дальнейшей скоростной атаки. В чужой зоне чехи так же действовали предельно внимательно и плотно. Долго не удавалось проявить себя тройке Ткачева: за два периода до Сергея Мозякина долго не доходила шайба.

В третьем россияне едва не пропустили в большинстве. Проворов завозился с шайбой на синей линии, сфолил, и Радил заработал штрафной бросок. Но Сорокина не так то легко переиграть простым финтом.

За 8 минут до сирены Проворов исправился: подключившись к атаке он получил пас от Телегина и поразил верхний угол. Но это было далеко не все.

За оставшееся время россияне успели пропустить и забить. Коварж завершил контратаку, но за две минуты до сирены Гусев после паса Шипачева реализовал большинство.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Шедевр от Гусева, его победный буллит - осторожно, можно смотреть бесконечно! Ретвит, если в восторге: <a href="https://t.co/bcfB2GQJX8">pic.twitter.com/bcfB2GQJX8</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/858760843776991233">30 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Гол вызвал негодование на трибунах: незадолго до взятия ворот Дадонов находился в площади ворот Мразека, но в момент броска вовремя ушел. Момент показали на видеокубе, и на лед полетели посторонние предметы.

Но страсти успокоились в овертайме. Валерий Ничушкин мог решить исход в его начале, но Мразек выловил шайбу в ловушку. В течение почти трех минут чехи не выезжали из зоны, а трио Мозякин, Белов и Плотников долго не могли смениться. Как минимум дважды выручил Сорокин.

В послематчевых бросках команды провели почти по три серии. Не реализовали свои попытки Мозякин, дважды не смог это сделать и Гусев, но его победный буллит стал украшением непростого для сборной России матча.