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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29604484/
1 мая 2017, 0:11 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Сборная России выиграла общий зачет Еврохоккейтура, набрав 27 очков в 12 матчах

Сборная России по хоккею, которая уже после трех из четырех этапов Евротура стала победителем общего зачета, завершила турнир с 27 очками в 12 матчах.

Сборная России по хоккею которая уже после трех из четырех этапов <span class=error>Евротура</span> стала победителем общего зачета завершила турнир с 27 очками в 12 матчах. Увеличить
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Заключительный этап Евротура прошел в Чехии с 27 по 30 апреля. Российские хоккеисты сумели одержать в рамках Чешских игр только одну победу, переиграв в воскресенье в серии буллитов хозяев турнира чехов (4:3).

По итогам четырех этапов российские хоккеисты одержали девять побед, из которых восемь — в основное время. Также россияне потерпели два поражения в основное время и одно — в овертайме.

Второе место в сводной таблице Евротура заняла сборная Чехии, набравшая 19 очков в 12 матчах. Команда Финляндии с 15 очками стала третьей, а последнее место заняла сборная Швеции, в активе которой только 11 очков в 12 встречах.

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