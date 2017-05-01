Сборная России выиграла общий зачет Еврохоккейтура, набрав 27 очков в 12 матчах

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Заключительный этап Евротура прошел в Чехии с 27 по 30 апреля. Российские хоккеисты сумели одержать в рамках Чешских игр только одну победу, переиграв в воскресенье в серии буллитов хозяев турнира чехов (4:3).

По итогам четырех этапов российские хоккеисты одержали девять побед, из которых восемь — в основное время. Также россияне потерпели два поражения в основное время и одно — в овертайме.

Второе место в сводной таблице Евротура заняла сборная Чехии, набравшая 19 очков в 12 матчах. Команда Финляндии с 15 очками стала третьей, а последнее место заняла сборная Швеции, в активе которой только 11 очков в 12 встречах.