Знарок: Травмы хоккеистов Ничушкина и Голышева могут оказаться серьезными

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье сборная России по буллитам победила чехов со счетом 4:3 в заключительном матче этапа Евротура, который прошел в чешском городе Ческе-Будеевице.

«Да, завершили турнир на положительной ноте. Ребята молодцы. Мы сегодня много играли в меньшинстве, его и наигрывали», — прокомментировал игру Знарок.

«Первоначально по Ничушкину и Голышеву врачи сказали, что с ними все не очень хорошо. Сделали им уколы, на игру их хватило, что будет завтра непонятно», — рассказал специалист.

Ранее в рамках Чешских хоккейных игр россияне проиграли шведам (3:4 ОТ) и финнам (0:1).

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.