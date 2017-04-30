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30 апреля 2017, 22:43 | Хоккей: Европа | ТАСС

Знарок: Травмы хоккеистов Ничушкина и Голышева могут оказаться серьезными

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Травмы форвардов сборной России Валерия Ничушкина и Анатолия Голышева, полученные в матче Евротура с чехами, могут быть серьезными. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Олег Знарок.

В воскресенье сборная России по <span class=error>буллитам</span> победила чехов со счетом 4:3 в заключительном матче этапа <span class=error>Евротура</span>. Увеличить
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В воскресенье сборная России по буллитам победила чехов со счетом 4:3 в заключительном матче этапа Евротура, который прошел в чешском городе Ческе-Будеевице.

«Да, завершили турнир на положительной ноте. Ребята молодцы. Мы сегодня много играли в меньшинстве, его и наигрывали», — прокомментировал игру Знарок.

«Первоначально по Ничушкину и Голышеву врачи сказали, что с ними все не очень хорошо. Сделали им уколы, на игру их хватило, что будет завтра непонятно», — рассказал специалист.

Ранее в рамках Чешских хоккейных игр россияне проиграли шведам (3:4 ОТ) и финнам (0:1).

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

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Новости Европейского хоккея

Хоккеисты сборной России обыграли чехов и стали третьими на этапе Евротура

Хоккеисты сборной России обыграли чехов и стали третьими на этапе Евротура

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла команду Чехии со счетом 4:3 в матче Чешских хоккейных игр — этапа Евротура. Встреча прошла в чешском городе Ческе-Будеевице.
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