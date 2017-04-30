Знарок: Травмы хоккеистов Ничушкина и Голышева могут оказаться серьезными
ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Травмы форвардов сборной России Валерия Ничушкина и Анатолия Голышева, полученные в матче Евротура с чехами, могут быть серьезными. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Олег Знарок.
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В воскресенье сборная России по буллитам победила чехов со счетом 4:3 в заключительном матче этапа Евротура, который прошел в чешском городе
«Да, завершили турнир на положительной ноте. Ребята молодцы. Мы сегодня много играли в меньшинстве, его и наигрывали», — прокомментировал игру Знарок.
«Первоначально по Ничушкину и Голышеву врачи сказали, что с ними все не очень хорошо. Сделали им уколы, на игру их хватило, что будет завтра непонятно», — рассказал специалист.
Ранее в рамках Чешских хоккейных игр россияне проиграли шведам (3:4 ОТ) и финнам (0:1).
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.
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