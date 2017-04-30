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30 апреля 2017, 22:26 | Хоккей: Европа | ТАСС

Хоккеисты сборной России обыграли чехов и стали третьими на этапе Евротура

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла команду Чехии со счетом 4:3 в матче Чешских хоккейных игр — этапа Евротура. Встреча прошла в чешском городе Ческе-Будеевице.

Сборная Чехии стала победителем домашнего этапа набрав семь очков из девяти возможных. Увеличить
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В составе проигравших шайбы забросили Томаш Гика (19-я минута), Петр Врана (25) и Ян Коварж (54). У россиян отличились Евгений Дадонов (22), Иван Проворов (51) и Никита Гусев (58). Победный буллит на счету Гусева.

На заключительном чешском этапе Евротура российская команда потерпела два поражения в трех матчах. В четверг россияне уступили шведам (3:4 ОТ), в субботу проиграли команде Финляндии (0:1).

Сборная Чехии стала победителем домашнего этапа Евротура, набрав семь очков из девяти возможных. Второй стала команда Финляндии (6), третьей — России (3), четвертой — Швеции (2).

В феврале сборная России по хоккею выиграла третий этап Евротура — Шведские игры, досрочно одержав победу в общем зачете Евротура за один этап до его окончания. В последний раз россияне побеждали в Евротуре в 2013 году.

30.04.2017 19:30 основной раунд: Чешские игры Budvar Arena
Чехия 3:4 Б Россия
(1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Йозеф Яндач Олег Знарок
Вратари
Петр Мразек Илья Сорокин
1-й период
07:01 Ян Коварж
Артем Зуб 14:44
Иван Проворов 16:18
18:07 Томаш Гика (Л. Шулак)
2-й период
Евгений Дадонов (В. Шипачев) 21:29
24:00 Петр Врана (Ян Коварж, Л. Радил)
Антон Белов 31:01
3-й период
44:57 Роман Горак
46:03 Лукаш Радил
Иван Проворов (И. Телегин) 50:58
53:12 Ян Коварж (Л. Радил)
56:32 Михал Ржепик
Никита Гусев (В. Шипачев, Е. Дадонов) 57:40
Серия буллитов - победный бросок
Н. Гусев
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Главный судья Микаэль Андерссон (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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