Хоккеисты сборной России обыграли чехов и стали третьими на этапе Евротура
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла команду Чехии со счетом 4:3 в матче Чешских хоккейных игр — этапа Евротура. Встреча прошла в чешском городе Ческе-Будеевице.
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В составе проигравших шайбы забросили Томаш Гика (19-я минута), Петр Врана (25) и Ян Коварж (54). У россиян отличились Евгений Дадонов (22), Иван Проворов (51) и Никита Гусев (58). Победный буллит на счету Гусева.
На заключительном чешском этапе Евротура российская команда потерпела два поражения в трех матчах. В четверг россияне уступили шведам (3:4 ОТ), в субботу проиграли команде Финляндии (0:1).
Сборная Чехии стала победителем домашнего этапа Евротура, набрав семь очков из девяти возможных. Второй стала команда Финляндии (6), третьей — России (3), четвертой — Швеции (2).
В феврале сборная России по хоккею выиграла третий этап Евротура — Шведские игры, досрочно одержав победу в общем зачете Евротура за один этап до его окончания. В последний раз россияне побеждали в Евротуре в 2013 году.
ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Травмы форвардов сборной России Валерия Ничушкина и Анатолия Голышева, полученные в матче Евротура с чехами, могут быть серьезными. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Олег Знарок.