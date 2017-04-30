Сборная России назвала состав на заключительную игру Евротура с Чехией
Стал известен состав сборной России на заключительный матч чешского этапа Евротура с хозяевами турнира, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.
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Матч начнётся сегодня в 19:30 по московскому времени.
Сорокин (Кареев);
Мозякин — Ткачёв — Плотников, Миронов — Проворов;
Гусев — Шипачёв — Дадонов, Белов — Гавриков;
Телегин — Любимов — Ничушкин, Береглазов — Зуб;
Голышев — Светлаков — Бурдасов, Науменков.
Напомним, команда Олега Знарка проиграла два предыдущих матча на Чешских играх, уступив Финляндии (0:1) и Швеции (3:4 ОТ).
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