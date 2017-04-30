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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29603387/
30 апреля 2017, 19:24 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Сборная России назвала состав на заключительную игру Евротура с Чехией

Стал известен состав сборной России на заключительный матч чешского этапа Евротура с хозяевами турнира, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.

Стал известен состав сборной России на заключительный матч чешского этапа <span class=error>Евротура</span> с хозяевами турнира информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Увеличить
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Матч начнётся сегодня в 19:30 по московскому времени.

Сорокин (Кареев);
Мозякин — Ткачёв — Плотников, Миронов — Проворов;
Гусев — Шипачёв — Дадонов, Белов — Гавриков;
Телегин — Любимов — Ничушкин, Береглазов — Зуб;
Голышев — Светлаков — Бурдасов, Науменков.

Напомним, команда Олега Знарка проиграла два предыдущих матча на Чешских играх, уступив Финляндии (0:1) и Швеции (3:4 ОТ).

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