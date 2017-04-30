Хоккеисты сборной Беларуси уступили Франции в Евровызове
30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси уступили Франции со счетом 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) в Евровызове, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В матче, который прошел в Бордо, хозяева площадки сумели уже в первые двадцать минут встречи дважды поразить ворота Михаила Карнаухова, которому главный тренер белорусов Дэйв Льюис доверил место на последнем рубеже обороны. У французов авторами голов стали Саша Трей и Флоран Дуэй. Еще до ухода на перерыв белорусы смогли сократить отставание в счете. Точный бросок при игре в большинстве нанес Роман Граборенко — 1:2. Однако далее в нападении у команды Дэйва Льюиса получалось не все так гладко.
Окончательный счет французы установили на 45-й минтуе. После удаления Максима Парфеевца гостям пришлось играть в меньшинстве. В итоге Николя Беш реализовал большинство хозяев — 3:1.
Повторный поединок Франция — Беларусь пройдет 1 мая в 19.00. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию встречи.
Первый матч чемпионата мира в группе В белорусы проведут 5 мая в Париже против Финляндии (17.15). Далее белорусы сыграют с 6 мая с Чехией (17.15), 8 мая — с Канадой (17.15), 10 мая — со Швейцарией (17.15), 12 мая — с Францией (21.15), 13 мая встретятся со Словенией (17.15), а завершат выступление в групповой стадии 16 мая с Норвегией (13.15). Группа А (Швеция, Россия, США, Германия, Латвия, Дания, Словакия, Италия) сыграет в Кельне.
Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал мирового форума.
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