Хоккеисты сборной Финляндии завершили чешский этап Евротура победой над шведами
Хоккеисты сборной Финляндии нанесли поражение команде Швеции в заключительном для себя матче чешского этапа Евротура.
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Воскресная игра завершилась победой финнов со счетом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0).
Дубль в составе финской сборной сделал Оскар Осала (3-я и 56-я минуты), одну шайбу забросил Томи Саллинен (9). У шведов отличились Антон Строльман (10) и Виктор Хедман (20).
Этап в Чехии завершится позже в субботу матчем сборных России и Чехии.
Сборная России в феврале благодаря победе над командой Чехии на Шведских хоккейных играх досрочно обеспечила себе первое место в общем зачете Евротура сезона-2016/17.
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