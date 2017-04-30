Хоккеисты сборной Финляндии завершили чешский этап Евротура победой над шведами

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Воскресная игра завершилась победой финнов со счетом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0).

Дубль в составе финской сборной сделал Оскар Осала (3-я и 56-я минуты), одну шайбу забросил Томи Саллинен (9). У шведов отличились Антон Строльман (10) и Виктор Хедман (20).

Этап в Чехии завершится позже в субботу матчем сборных России и Чехии.

Сборная России в феврале благодаря победе над командой Чехии на Шведских хоккейных играх досрочно обеспечила себе первое место в общем зачете Евротура сезона-2016/17.