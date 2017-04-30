Витолиньш: Кучеров, Наместников и Антипин не сыграют в матче Евротура с чехами

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В воскресенье сборная России проведет с командой Чехии заключительный матч чешского этапа Евротура. Национальная команда проиграла две предыдущие встречи — шведам (3:4 в овертайме) и финнам (0:1).

Хоккей Еврохоккейтур 2016-2017 Чешские игры, 30.04.2017, 19:30 -:- Чехия Россия

«Кучеров и Наместников пропустят матч, им дали отдохнуть. К тому же у Владислава небольшое повреждение, но там нет ничего страшного. Также отдых получит Антипин. Кроме того, под вопросом участие Богдана Киселевича. У него есть микротравма, посмотрим ближе к матчу, будет ли он играть. Если нет — выйдем в семь защитников, все равно на чемпионате мира будем играть в таком формате», — сказал Витолиньш журналистам.