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30 апреля 2017, 15:47 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Витолиньш: Кучеров, Наместников и Антипин не сыграют в матче Евротура с чехами

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ (Чехия), 30 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающие сборной России по хоккею Никита Кучеров и Владислав Наместников, а также защитник Виктор Антипин пропустят матч заключительного этапа Евротура с командой Чехии, кроме того, под вопросом участие во встрече защитника Богдана Киселевича, сообщил тренер россиян Харийс Витолиньш.

Нападающие сборной России по хоккею Никита Кучеров и Владислав Наместников а также защитник Виктор Антипин пропустят матч заключительного этапа Евротура с командой Чехии кроме того под вопросом участие во встрече защитника Богдана Киселевича сообщил тренер россиян Харийс Витолиньш. Увеличить
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В воскресенье сборная России проведет с командой Чехии заключительный матч чешского этапа Евротура. Национальная команда проиграла две предыдущие встречи — шведам (3:4 в овертайме) и финнам (0:1).

«Кучеров и Наместников пропустят матч, им дали отдохнуть. К тому же у Владислава небольшое повреждение, но там нет ничего страшного. Также отдых получит Антипин. Кроме того, под вопросом участие Богдана Киселевича. У него есть микротравма, посмотрим ближе к матчу, будет ли он играть. Если нет — выйдем в семь защитников, все равно на чемпионате мира будем играть в таком формате», — сказал Витолиньш журналистам.

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