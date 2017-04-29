Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29597974/
29 апреля 2017, 21:02 | Хоккей: Европа | ТАСС

Хоккеисты сборной Чехии победили шведов в матче Евротура

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /ТАСС/. Сборная Чехии по хоккею победила команду Швеции со счетом 8:4 в матче Чешских хоккейных игр — этапа Евротура. Встреча прошла в городе Ческе-Будеевице.

<nobr>ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ</nobr> /Чехия/ 29 апреля. /ТАСС/. Сборная Чехии по хоккею победила команду Швеции со счетом 8:4 в матче Чешских хоккейных игр — этапа <span class=error>Евротура</span>. Встреча прошла в городе <nobr>Ческе-Будеевице.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шайбы в составе победителей забросили Томаш Кундратек (4-я минута), Михал Бирнер (31), Ян Коварж (37), Радим Шимек (38, 60), Петр Голик (49), Роман Червенка (57), Михал Кемпны (59). У шведов отличились Марио Кемпе (18), Джон Клингберг (20, 55), Габриэль Ландеског (29).

В воскресенье чехи в заключительном матче соревнований встретятся с россиянами, шведы в тот же день сыграют с финнами.

Сборная Чехии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Швеции
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
29 апреля

Мутко: Шарапова после дисквалификации может заиграть лучше, чем раньше

"Бавария" досрочно стала чемпионом Германии по футболу

"Урал" без ряда основных футболистов проиграл на выезде "Тереку" в чемпионате России