Знарок: Сборную России подвела реализация, моменты были
ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ (Чехия), 29 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеистов сборной России в матче чешского этапа Евротура с командой Финляндии подвела реализация моментов, заявил главный тренер россиян Олег Знарок.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В субботу сборная России в
«Моменты создаем, но с реализацией пока не очень, судя по сегодняшнему матчу. Подготовка к чемпионату мира идет, страшного в поражениях ничего нет. Думаю, ребята из НХЛ еще не до конца адаптировались к большим площадкам, поэтому и дали им сыграть второй матч, хотя сначала хотели им дать отдохнуть. Но еще не прошло достаточно времени», — сказал Знарок журналистам.
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Лаури Марьямяки
Вратари
|Андрей Василевский 59:00
|Йоонас Корписало
|1-й период
|Юусо Хиетанен
|01:46
|Атте Охтамаа
|07:30
|09:57
|Богдан Киселевич
|2-й период
|23:28
|Иван Телегин
|Лассе Кукконен
|23:28
|Атте Охтамаа
|25:06
|28:49
|Вадим Шипачев
|Юусо Хиетанен
|37:14
|37:40
|Сергей Плотников
|37:40
|Сергей Плотников
|Атте Охтамаа
|37:40
|3-й период
|Валтери Филппула (М. Хянникяйнен, Ю. Хонка)
|49:37
|55:13
|Владислав Наместников
|Лассе Кукконен
|55:13
|56:53
|Никита Гусев
Статистика
|14
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Рене Градил (Чехия)
|Главный судья
|Ольдржих Гейдук (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter