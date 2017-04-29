Знарок: Сборную России подвела реализация, моменты были

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В субботу сборная России в Ческе-Будеевице проиграла финнам во втором матче Чешских хоккейных игр со счетом 0:1.

«Моменты создаем, но с реализацией пока не очень, судя по сегодняшнему матчу. Подготовка к чемпионату мира идет, страшного в поражениях ничего нет. Думаю, ребята из НХЛ еще не до конца адаптировались к большим площадкам, поэтому и дали им сыграть второй матч, хотя сначала хотели им дать отдохнуть. Но еще не прошло достаточно времени», — сказал Знарок журналистам.