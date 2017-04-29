Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29596640/
29 апреля 2017, 17:58 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Знарок: Сборную России подвела реализация, моменты были

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ (Чехия), 29 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеистов сборной России в матче чешского этапа Евротура с командой Финляндии подвела реализация моментов, заявил главный тренер россиян Олег Знарок.

Хоккеистов сборной России в матче чешского этапа <span class=error>Евротура</span> с командой Финляндии подвела реализация моментов заявил главный тренер россиян Олег <span class=error>Знарок</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу сборная России в Ческе-Будеевице проиграла финнам во втором матче Чешских хоккейных игр со счетом 0:1.

«Моменты создаем, но с реализацией пока не очень, судя по сегодняшнему матчу. Подготовка к чемпионату мира идет, страшного в поражениях ничего нет. Думаю, ребята из НХЛ еще не до конца адаптировались к большим площадкам, поэтому и дали им сыграть второй матч, хотя сначала хотели им дать отдохнуть. Но еще не прошло достаточно времени», — сказал Знарок журналистам.

29.04.2017 14:00 основной раунд: Чешские игры Budvar Arena
Россия 0:1 Финляндия
(0:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Олег Знарок Лаури Марьямяки
Вратари
Андрей Василевский 59:00 Йоонас Корписало
1-й период
Юусо Хиетанен 01:46
Атте Охтамаа 07:30
09:57 Богдан Киселевич
2-й период
23:28 Иван Телегин
Лассе Кукконен 23:28
Атте Охтамаа 25:06
28:49 Вадим Шипачев
Юусо Хиетанен 37:14
37:40 Сергей Плотников
37:40 Сергей Плотников
Атте Охтамаа 37:40
3-й период
Валтери Филппула (М. Хянникяйнен, Ю. Хонка) 49:37
55:13 Владислав Наместников
Лассе Кукконен 55:13
56:53 Никита Гусев
Статистика
14 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Рене Градил (Чехия)
Главный судья Ольдржих Гейдук (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
28 апреля

На грани революции: как россиянки изменят фигурное катание в ближайшие годы

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч

15-летняя российская фигуристка с редким генетическим заболеванием