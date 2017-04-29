У сборной России достаточно плотный график подготовки к чемпионату мира, который стартует уже 5 мая. Поэтому нет ничего удивительного в том, что главные герои матча со Швецией Сергей Мозякин и Владимир Ткачёв остались в запасе. Их партнёр Сергей Плотников оказался в одном звене с Любимовым и Шипачёвым. Не было в составе Евгения Дадонова, зато свой шанс получил Анатолий Голышев, который в этом сезоне за сборную играл намного удачнее, чем за клуб. А место в воротах вновь занял Андрей Василевский.

Пожалуй, первый действительно опасный момент возник на пятой минуте матча, когда капитан сборной России Вадим Шипачёв после длинного паса Виктора Антипина вышел один на один с Йоонасом Корписало. Однако вратарь сыграл надёжно.

У ворот Андрея Василевского стало жарко после удаления Богдана Киселевича (россияне на тот момент уже дважды не реализовали большинство). Две минуты финны штурмовали владения нашего голкипера, но безуспешно. А с выходом Киселевича удалось сразу же отодвинуть игру в чужую зону. Под занавес двадцатиминутки тройка Плотников — Шипачёв — Любимов заперла финнов в зоне. Тем не менее сирена зафиксировала на табло нули.

В начале второго периода Охтамаа получил второй штраф за матч. Но большинство прошло для наших соперников бесследно. После удаления Вадима Шипачёва финны решили использовать другую тактику при игре с численным преимуществом: если раньше практически всё время на площадке проводило первое звено, то теперь две минуты распределились между двумя сочетаниями. Успеха это не принесло, но вторая минута, когда на площадке было звено Пульюярви, получилась более напряжённой.

Один из самых опасных моментов второго периода возник у Сергея Плотникова, который с ударной позиции посылал шайбу в ближний угол, но Корписало успел выбросить ловушку. К этому моменту россияне вели уже 17−7 по броскам. У финнов чуть позднее опасно атаковал сходу Микко Рантанен, но Андрей Василевский показал, что он начеку. Стоит отметить, что во втором периоде Финляндия почти не атаковала позиционно — разве что в большинстве. Ещё один шанс забросить россияне получили после второго в матче удаления Юусо Хиетанена — тот нарушил правила в борьбе с Анатолием Голышевым. Лаури Марьямяки понадобились разъяснения от арбитров, которыми он, впрочем, был удовлетворён. Во встрече со Швецией россияне удачно играли на вбрасываниях, а вот финнам в данном компоненте уступили вчистую, и потому у команды Олега Знарка было меньше возможностей создавать опасные моменты.

В третьем периоде ни одна из команд не стала форсировать события. Никита Кучеров броском с правого фланга проверил Корписало, но прямые выстрелы финский голкипер парировал очень уверенно.