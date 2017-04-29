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29 апреля 2017, 16:49 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Сборная России по хоккею проиграла финнам в матче чешского этапа Евротура

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ (Чехия), 29 апр — Р-Спорт. Сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в матче чешского этапа Евротура.

Сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в матче чешского этапа <span class=error>Евротура</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Ческе-Будеевице, завершилась победой финнов со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Автором победной шайбы стал Вальттери Фильппула, отличившийся на 50-й минуте.

В заключительном матче этапа россияне, которые досрочно стали победителями Евротура, 30 апреля сыграют с командой Чехии.

29.04.2017 14:00 основной раунд: Чешские игры Budvar Arena
Россия 0:1 Финляндия
(0:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Олег Знарок Лаури Марьямяки
Вратари
Андрей Василевский 59:00 Йоонас Корписало
1-й период
Юусо Хиетанен 01:46
Атте Охтамаа 07:30
09:57 Богдан Киселевич
2-й период
23:28 Иван Телегин
Лассе Кукконен 23:28
Атте Охтамаа 25:06
28:49 Вадим Шипачев
Юусо Хиетанен 37:14
37:40 Сергей Плотников
37:40 Сергей Плотников
Атте Охтамаа 37:40
3-й период
Валтери Филппула (М. Хянникяйнен, Ю. Хонка) 49:37
55:13 Владислав Наместников
Лассе Кукконен 55:13
56:53 Никита Гусев
Статистика
14 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Рене Градил (Чехия)
Главный судья Ольдржих Гейдук (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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Новости Европейского хоккея

Василевский займет место в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура с финнами

Василевский займет место в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура с финнами

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкипер Андрей Василевский сыграет в основном составе сборной России в матче «Чешских хоккейных игр» — этапа Евротура — против команды Финляндии.
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