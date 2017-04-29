Сборная России по хоккею проиграла финнам в матче чешского этапа Евротура

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Встреча, прошедшая в субботу в Ческе-Будеевице, завершилась победой финнов со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Автором победной шайбы стал Вальттери Фильппула, отличившийся на 50-й минуте.

В заключительном матче этапа россияне, которые досрочно стали победителями Евротура, 30 апреля сыграют с командой Чехии.