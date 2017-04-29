Василевский займет место в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура с финнами
ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкипер Андрей Василевский сыграет в основном составе сборной России в матче «Чешских хоккейных игр» — этапа Евротура — против команды Финляндии.
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Вторым голкипером российской команды значится Илья Сорокин.
Встреча состоится в субботу в
В четверг россияне уступили шведам в вынесенном матче Евротура (3:4 ОТ). Остальные встречи заключительного Чешских хоккейных игр пройдут в
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