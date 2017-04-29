Василевский займет место в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура с финнами

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Вторым голкипером российской команды значится Илья Сорокин.

Встреча состоится в субботу в Ческе-Будеевице и начнется в 14:00 мск.