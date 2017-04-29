Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29595122/
29 апреля 2017, 13:10 | Хоккей: Европа | ТАСС

Василевский займет место в воротах сборной России в матче Еврохоккейтура с финнами

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкипер Андрей Василевский сыграет в основном составе сборной России в матче «Чешских хоккейных игр» — этапа Евротура — против команды Финляндии.

Вторым голкипером российской команды значится Илья <span class=error>Сорокин</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вторым голкипером российской команды значится Илья Сорокин.

Встреча состоится в субботу в Ческе-Будеевице и начнется в 14:00 мск.

В четверг россияне уступили шведам в вынесенном матче Евротура (3:4 ОТ). Остальные встречи заключительного Чешских хоккейных игр пройдут в Ческе-Будеевице. В воскресенье подопечные Олега Знарка в заключительном матче соревнований встретятся с чехами (начало 19:30 мск).

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Витолиньш отметил хорошее взаимопонимание хоккеистов сборной РФ в матче со шведами

Витолиньш отметил хорошее взаимопонимание хоккеистов сборной РФ в матче со шведами

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной России хорошо взаимодействовали в матче заключительного этапа Евротура с командой Швеции. Такое мнение журналистам высказал тренер сборной России Харийс Витолиньш.
Еще 7 новостей  Все новости
29 апреля

Мутко хочет, чтобы "Лужники" имели столь же высокий кубковый статус, как и "Уэмбли"

Временные трибуны на стадионе "Фишт" будут частично закрыты во время Кубка конфедераций

Мутко: возможное расследование в отношении Инфантино не имеет отношения к ЧМ в России