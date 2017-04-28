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28 апреля 2017, 19:43 | Хоккей: Европа | ТАСС

Витолиньш отметил хорошее взаимопонимание хоккеистов сборной РФ в матче со шведами

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной России хорошо взаимодействовали в матче заключительного этапа Евротура с командой Швеции. Такое мнение журналистам высказал тренер сборной России Харийс Витолиньш.

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В четверг сборная России уступила команде Швеции в овертайме со счетом 3:4.

«Ничего страшного не произошло. Мы хорошо играли, но были оплошности. Голы получили на возврате на свой пятак. Во втором периоде были потери на дальней синей линии, их нужно убирать», — считает Витолиньш.

«В целом у нас было много хороших моментов, хорошая игра и взаимопонимание, здорово двигались, подключались защитники, — продолжил специалист. — Много бросали, хорошо уходили в контратаки. Две шайбы в меньшинстве, они нас разыграли. Эти моменты мы уберем».

«Не скажу, что причиной удалений стала нехватка сил. Мы требуем, чтобы жестко действовали на пятачке. Игры без ошибок не бывает. В целом в нашей игре было больше положительного, чем отрицательного», — заключил тренер сборной России.

В субботу рамках Евротура подопечные Олега Знарка сыграют с финнами (начало 14:00 мск), в воскресенье — с чехами (начало 19:30 мск).

27.04.2017 19:30 Зрители 8094 основной раунд: Чешские игры Hovet
Швеция 4:3 ОТ Россия
(0:2, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
Рикард Гренборг Олег Знарок
Вратари
Эдди Лэк Андрей Василевский
1-й период
Сергей Мозякин (В. Ткачев) 07:12
09:48 Йон Клингберг
Виктор Антипин (В. Ткачев, С. Мозякин) 17:33
2-й период
Никита Гусев 21:57
26:45 Элиас Линдхольм (К. Росен, Л. Умарк)
29:42 Виктор Хедман
Сергей Мозякин (В. Ткачев) 30:17
31:56
35:30 Габриэль Ландескуг
3-й период
Андрей Миронов 41:26
43:10 Йон Клингберг (К. Седерберг, Г. Ландескуг)
43:27 Рихард Гюнге
Иван Телегин 50:21
50:26 Линус Умарк (В. Раск, А. Строльман)
53:42 Карл Седерберг
Овертайм
64:08 Габриэль Ландескуг (К. Седерберг)
Статистика
12 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 6
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Кристиан Викман (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Швеции
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Новости Европейского хоккея

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