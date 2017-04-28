Витолиньш отметил хорошее взаимопонимание хоккеистов сборной РФ в матче со шведами

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В четверг сборная России уступила команде Швеции в овертайме со счетом 3:4.

«Ничего страшного не произошло. Мы хорошо играли, но были оплошности. Голы получили на возврате на свой пятак. Во втором периоде были потери на дальней синей линии, их нужно убирать», — считает Витолиньш.

«В целом у нас было много хороших моментов, хорошая игра и взаимопонимание, здорово двигались, подключались защитники, — продолжил специалист. — Много бросали, хорошо уходили в контратаки. Две шайбы в меньшинстве, они нас разыграли. Эти моменты мы уберем».

«Не скажу, что причиной удалений стала нехватка сил. Мы требуем, чтобы жестко действовали на пятачке. Игры без ошибок не бывает. В целом в нашей игре было больше положительного, чем отрицательного», — заключил тренер сборной России.

В субботу рамках Евротура подопечные Олега Знарка сыграют с финнами (начало 14:00 мск), в воскресенье — с чехами (начало 19:30 мск).