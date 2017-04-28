Витолиньш отметил хорошее взаимопонимание хоккеистов сборной РФ в матче со шведами
ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной России хорошо взаимодействовали в матче заключительного этапа Евротура с командой Швеции. Такое мнение журналистам высказал тренер сборной России Харийс Витолиньш.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В четверг сборная России уступила команде Швеции в овертайме со счетом 3:4.
«Ничего страшного не произошло. Мы хорошо играли, но были оплошности. Голы получили на возврате на свой пятак. Во втором периоде были потери на дальней синей линии, их нужно убирать», — считает Витолиньш.
«В целом у нас было много хороших моментов, хорошая игра и взаимопонимание, здорово двигались, подключались защитники, — продолжил специалист. — Много бросали, хорошо уходили в контратаки. Две шайбы в меньшинстве, они нас разыграли. Эти моменты мы уберем».
«Не скажу, что причиной удалений стала нехватка сил. Мы требуем, чтобы жестко действовали на пятачке. Игры без ошибок не бывает. В целом в нашей игре было больше положительного, чем отрицательного», — заключил тренер сборной России.
В субботу рамках Евротура подопечные Олега Знарка сыграют с финнами (начало 14:00 мск), в воскресенье — с чехами (начало 19:30 мск).
|27.04.2017 19:30
|Зрители 8094
|основной раунд: Чешские игры
|Hovet
|Рикард Гренборг
|Олег Знарок
|Эдди Лэк
|Андрей Василевский
|1-й период
|Сергей Мозякин (В. Ткачев)
|07:12
|09:48
|Йон Клингберг
|Виктор Антипин (В. Ткачев, С. Мозякин)
|17:33
|2-й период
|Никита Гусев
|21:57
|26:45
|Элиас Линдхольм (К. Росен, Л. Умарк)
|29:42
|Виктор Хедман
|Сергей Мозякин (В. Ткачев)
|30:17
|31:56
|35:30
|Габриэль Ландескуг
|3-й период
|Андрей Миронов
|41:26
|43:10
|Йон Клингберг (К. Седерберг, Г. Ландескуг)
|43:27
|Рихард Гюнге
|Иван Телегин
|50:21
|50:26
|Линус Умарк (В. Раск, А. Строльман)
|53:42
|Карл Седерберг
|Овертайм
|64:08
|Габриэль Ландескуг (К. Седерберг)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Кристиан Викман (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter