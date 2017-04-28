Харийс Витолиньш: Мозякин и Ткачев не сыграют против Финляндии

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Также специалист отметил, что форвард Евгений Дадонов восстановился после травмы, однако тренерский штаб решил его поберечь.

Цитата Харийс Витолиньш Мозякин и Ткачев завтра не сыграют, им дадим отдохнуть, Шипачев сыграет. Дадонов готов играть, но мы его пока побережем.

Напомним, что форварды Сергей Мозякин и Владимир Ткачев принимали участие во вчерашнем матче турнира против Швеции (3:4 ОТ). Матч против Финляндии россияне проведут в субботу, 29 апреля, начало встречи — в 14.00 по московскому времени.