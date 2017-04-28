Знарок разбил тройку Мозякина, Ткачева и Плотникова

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Наставник сборной Олег Знарок разбил результативную тройку прошлой встречи — Мозякин, Ткачев и Плотников — игроки занимались в разных звеньях. Также в составе вернулись нападающие Анатолий Голышев, Вадим Шипачев и Евгений Дадонов, которые пропускали игру со Швецией (3:4 ОТ). Неизменной осталась лишь тройка Наместникова.

Вратари: Илья Сорокин, Андрей Василевский, Андрей Кареев.

1-е звено: Богдан Киселевич — Владислав Гавриков, Иван Телегин — Сергей Андронов — Валерий Ничушкин — Владимир Ткачев;.

2-е звено: Иван Проворов — Андрей Миронов, Никита Гусев — Владислав Наместников — Никита Кучеров — Сергей Мозякин;.

3-е звено: Антон Белов — Виктор Антипин, Роман Любимов — Вадим Шипачев — Сергей Плотников — Михаил Науменков;.

4-е звено: Алексей Береглазов — Артем Зуб, Анатолий Голышев — Андрей Светлаков — Антон Бурдасов — Евгений Дадонов.

Следующий матч против Финляндии россияне проведут в субботу, 29 апреля, начало встречи — в 14.00 по московскому времени.