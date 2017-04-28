Фаворит на сорок минут
«СЭ» — о поражении от Швеции.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Можете смело послать по далекому адресу тех, кто скажет, что подобные поражения бывают полезными. Ничего хорошего из таких матчей извлечь нельзя. В лучшем случае тренеры получат
Но от этого не легче: отдавать свою игру, разбазаривая преимущество в две шайбы, — априори плохой признак. Особенно на фоне того, что происходило на протяжении первых 40 минут. В этом отрезке сборная России смотрелась так здорово, что ее невольно хотелось записать в фавориты стартующего через неделю чемпионата мира. Пусть в четверг на льду стокгольмского «Ховета» проходил всего лишь матч Евротура. Игру нельзя было назвать обычной. Процентов на 80 такими составами соперники поедут и на предстоящий турнире в Кельне и Париже.
Шведы наполовину укомплектованы игроками хорошего уровня из НХЛ, а защитник «Тампы» Виктор Хедман и вовсе считается звездой мирового уровня. После столь серьезного укрепления
Но один момент, бросавшийся в глаза, внушал оптимизм. Мозякин, который вывел сборную в качестве капитана, смотрелся настолько органично, что сразу и не вспомнишь, когда такое с ним было на международном уровне. Оказалось, что достаточно поставить к нему думающего центрального нападающего в лице Ткачева, и об одноклубнике по «Магнитке» Коварже можно с легкостью забыть.
Тройка Наместникова, в которой пока ищут отработанное с детства взаимопонимание Кучеров и Гусев, была полезна только местами. С учетом отдыхавшего звена Шипачева вырисовывается приятная сердцу картина. На чемпионат мира можно, оказывается, вести три тройки, способных созидать. Для переносчиков рояля хватит и четвертого звена. А если еще подъедет хотя бы один нападающий уровня Овечкина/Кузнецова/Тарасенко, то сборная России получит самую мощную атаку на чемпионате мира. Но о хорошем пока хватит, ведь после игры остался горький осадок. Россияне не сдержали удар, стоило только шведам добавить. Надо смотреть правде в лицо. Если хочется рассчитывать на медали и тем более на золото, то лучшим игроком в составе нашей команды должен становиться вратарь. При всем уважении к самоотверженности защитников уровень их индивидуального мастерства на фоне остальных линий в лучшем случае средний.
Первый матч Василевскому не удался. Нет, он его не провалил. Но пока вратарю «Тампы» не избежать сравнений с Бобровским. Сергей уже приучил к тому, что способен вытаскивать сборную в любых ситуациях. Василевскому этот путь еще надо пройти. Год назад в аналогичной ситуации Олег Знарок за закрытыми дверями распекал тех, кто, по его мнению, играл не так, как того требует. Уверен, что и сейчас ему есть о чем сообщить своим игрокам. Ведь очень хочется, чтобы сегодняшний матч оказался малозначащим и проходным эпизодом, после которого сборная будет только прогрессировать.
|27.04.2017 19:30
|Зрители 8094
|основной раунд: Чешские игры
|Hovet
|Рикард Гренборг
|Олег Знарок
|Эдди Лэк
|Андрей Василевский
|1-й период
|Сергей Мозякин (В. Ткачев)
|07:12
|09:48
|Йон Клингберг
|Виктор Антипин (В. Ткачев, С. Мозякин)
|17:33
|2-й период
|Никита Гусев
|21:57
|26:45
|Элиас Линдхольм (К. Росен, Л. Умарк)
|29:42
|Виктор Хедман
|Сергей Мозякин (В. Ткачев)
|30:17
|31:56
|35:30
|Габриэль Ландескуг
|3-й период
|Андрей Миронов
|41:26
|43:10
|Йон Клингберг (К. Седерберг, Г. Ландескуг)
|43:27
|Рихард Гюнге
|Иван Телегин
|50:21
|50:26
|Линус Умарк (В. Раск, А. Строльман)
|53:42
|Карл Седерберг
|Овертайм
|64:08
|Габриэль Ландескуг (К. Седерберг)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Кристиан Викман (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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