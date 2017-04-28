Фаворит на сорок минут

Можете смело послать по далекому адресу тех, кто скажет, что подобные поражения бывают полезными. Ничего хорошего из таких матчей извлечь нельзя. В лучшем случае тренеры получат какую-то незначительную дополнительную информацию о том или ином хоккеисте. Понятно, что у игроков разная степень готовности, энхаловцы не прошли полную акклиматизацию, а состав еще претерпит изменения — держим в уме тройку Шипачева и несколько человек из олимпийской сборной во главе с Капризовым, оторвавшихся на норвежцах в параллельном матче в Санкт-Петербурге.

Но от этого не легче: отдавать свою игру, разбазаривая преимущество в две шайбы, — априори плохой признак. Особенно на фоне того, что происходило на протяжении первых 40 минут. В этом отрезке сборная России смотрелась так здорово, что ее невольно хотелось записать в фавориты стартующего через неделю чемпионата мира. Пусть в четверг на льду стокгольмского «Ховета» проходил всего лишь матч Евротура. Игру нельзя было назвать обычной. Процентов на 80 такими составами соперники поедут и на предстоящий турнире в Кельне и Париже.

Шведы наполовину укомплектованы игроками хорошего уровня из НХЛ, а защитник «Тампы» Виктор Хедман и вовсе считается звездой мирового уровня. После столь серьезного укрепления из-за океана «Тре Крунур» обязаны замахнуться на золото. С учетом этого за россиян хотелось радоваться — они на протяжении двух периодов указывали бумажному фавориту на его место. Делать глобальные выводы из матча, носившего статус товарищеского, — полное безумие.

Но один момент, бросавшийся в глаза, внушал оптимизм. Мозякин, который вывел сборную в качестве капитана, смотрелся настолько органично, что сразу и не вспомнишь, когда такое с ним было на международном уровне. Оказалось, что достаточно поставить к нему думающего центрального нападающего в лице Ткачева, и об одноклубнике по «Магнитке» Коварже можно с легкостью забыть.

Тройка Наместникова, в которой пока ищут отработанное с детства взаимопонимание Кучеров и Гусев, была полезна только местами. С учетом отдыхавшего звена Шипачева вырисовывается приятная сердцу картина. На чемпионат мира можно, оказывается, вести три тройки, способных созидать. Для переносчиков рояля хватит и четвертого звена. А если еще подъедет хотя бы один нападающий уровня Овечкина/Кузнецова/Тарасенко, то сборная России получит самую мощную атаку на чемпионате мира. Но о хорошем пока хватит, ведь после игры остался горький осадок. Россияне не сдержали удар, стоило только шведам добавить. Надо смотреть правде в лицо. Если хочется рассчитывать на медали и тем более на золото, то лучшим игроком в составе нашей команды должен становиться вратарь. При всем уважении к самоотверженности защитников уровень их индивидуального мастерства на фоне остальных линий в лучшем случае средний.

Первый матч Василевскому не удался. Нет, он его не провалил. Но пока вратарю «Тампы» не избежать сравнений с Бобровским. Сергей уже приучил к тому, что способен вытаскивать сборную в любых ситуациях. Василевскому этот путь еще надо пройти. Год назад в аналогичной ситуации Олег Знарок за закрытыми дверями распекал тех, кто, по его мнению, играл не так, как того требует. Уверен, что и сейчас ему есть о чем сообщить своим игрокам. Ведь очень хочется, чтобы сегодняшний матч оказался малозначащим и проходным эпизодом, после которого сборная будет только прогрессировать.