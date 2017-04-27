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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29579046/
27 апреля 2017, 23:42 | Хоккей: Европа | Спорт-Экспресс

7,0 — звену Ткачева за матч с Швецией

«СЭ» подробно разбирает игру сборной России в стартовой встрече Чешских игр.

СЭ подробно разбирает игру сборной России в стартовой встрече Чешских игр. Увеличить
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ВРАТАРЬ

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ — 5,0.

У Андрея было не так много работы в первом периоде, но в решающих эпизодах он действовал уверенно. После перерыва шведы его все же пробили, но ни в одной из шайб его вины не было. В первом эпизоде кипер «Тампы» был не в силах помешать оккупировавшему пятачок Линдхольму. Та же история касается и второй шайбы, когда Киселевич оставил Василевского на расстрел Клингбергу. Андрей продолжал справляться с бросками шведами в овертайме, пока на его пятак не прикатил Ландескуг.

ЗАЩИТНИКИ

Антон БЕЛОВ — Виктор АНТИПИН — 6,0.

Пара соперников из финала Кубка Гагарина солидно выглядела в течение всей встречи и справилась с задачами первого сочетания. Белов бросал чаще, а забивал Антипин. Защитник «Магнитки» очень своевременно подключился к быстрой комбинации и прошил Лэка.

Иван ПРОВОРОВ — Андрей МИРОНОВ — 5,0.

С первых минут Проворов с Мироновым здорово закрутили гайки на пятаке, откуда мгновенно сметали скандинавов. В моменты опасности динамовец смело ложился под шайбу, но не успел заблокировать бросок Умарка, сравнявшего счет. Его заокеанский коллега быстро разбирался в ситуации, предугадывая события.

Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 5,0.

Главная претензия к Кисилевичу — его неосмотрительность. Гавриков по возможности выручал партнера, но не всегда. В третьем отрезке армеец без оглядки бросился на выловившего шайбу с синей линии Клингберга, потерял позицию и оставил шведу пространство, чтобы прицелиться и точно бросить.

Алексей БЕРЕГЛАЗОВ — Артем ЗУБ — 4,5.

Береглазов жестко встречал соперников в своей зоне, а напарник его страховал, но порой не самая мобильная пара не успевала за скоростными шведскими форвардами. Зуб не успел помешать Линдхольму на пятачке, и тот переправил шайбу в ворота.

НАПАДАЮЩИЙ

Сергей МОЗЯКИН — Владимир ТКАЧЕВ — Сергей ПЛОТНИКОВ — 7,0.

Самая опасная тройка россиян взялась за дело с первых минут. Ткачев отлично комбинировал с Мозякиным, у которого открылось второе дыхание после плей-офф. После выстрела Мастера шайба от конька шведа залетела в ворота.

Быстрые атаки с ходу и поперечные передачи стали нерешаемыми задачами для шведской обороны. Можно бесконечно наслаждаться перепасовкой Мозякина и Ткачева в этом розыгрыше большинства.

Никита ГУСЕВ — Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 5,5.

Бывшие армейцы отлично понимали друг друга, и в мгновение ока разрезали шведскую пятерку. Даже необязательное удаление Гусева объясняется рвением. В большинстве они выглядели не так ярко, как первая спецбригада. Кучерова раз за разом выводили на бросок, но лучший снайпер «Тампы» пока обошелся без заброшенных шайб.

Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Валерий НИЧУШКИН — 5,5.

Представители тройки ЦСКА отчаянно пытались проявить себя. Крайние бросали, активно лезли на ворота, но Лэк устоял. Ничушкина использовали в большинстве, где он не очень здорово комбинировал с партнерами. Телегин схватил ненужное удаление, которое соперник реализовал.

Роман ЛЮБИМОВ — Андрей СВЕТЛАКОВ — Антон БУРДАСОВ — 5,0.

Самое незаметное сочетание преуспело в разрушении, а на созидание сил не хватило. Крайние форварды не слишком беспокоили шведскую оборону, хотя Бурдасов несколько опасно вырывался к воротам.

27.04.2017 19:30 Зрители 8094 основной раунд: Чешские игры Hovet
Швеция 4:3 ОТ Россия
(0:2, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
Рикард Гренборг Олег Знарок
Вратари
Эдди Лэк Андрей Василевский
1-й период
Сергей Мозякин (В. Ткачев) 07:12
09:48 Йон Клингберг
Виктор Антипин (В. Ткачев, С. Мозякин) 17:33
2-й период
Никита Гусев 21:57
26:45 Элиас Линдхольм (К. Росен, Л. Умарк)
29:42 Виктор Хедман
Сергей Мозякин (В. Ткачев) 30:17
31:56
35:30 Габриэль Ландескуг
3-й период
Андрей Миронов 41:26
43:10 Йон Клингберг (К. Седерберг, Г. Ландескуг)
43:27 Рихард Гюнге
Иван Телегин 50:21
50:26 Линус Умарк (В. Раск, А. Строльман)
53:42 Карл Седерберг
Овертайм
64:08 Габриэль Ландескуг (К. Седерберг)
Статистика
12 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 6
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Кристиан Викман (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сборная России
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