7,0 — звену Ткачева за матч с Швецией
«СЭ» подробно разбирает игру сборной России в стартовой встрече Чешских игр.
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ВРАТАРЬ
Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ — 5,0.
У Андрея было не так много работы в первом периоде, но в решающих эпизодах он действовал уверенно. После перерыва шведы его все же пробили, но ни в одной из шайб его вины не было. В первом эпизоде кипер «Тампы» был не в силах помешать оккупировавшему пятачок Линдхольму. Та же история касается и второй шайбы, когда Киселевич оставил Василевского на расстрел Клингбергу. Андрей продолжал справляться с бросками шведами в овертайме, пока на его пятак не прикатил Ландескуг.
ЗАЩИТНИКИ
Антон БЕЛОВ — Виктор АНТИПИН — 6,0.
Пара соперников из финала Кубка Гагарина солидно выглядела в течение всей встречи и справилась с задачами первого сочетания. Белов бросал чаще, а забивал Антипин. Защитник «Магнитки» очень своевременно подключился к быстрой комбинации и прошил Лэка.
Иван ПРОВОРОВ — Андрей МИРОНОВ — 5,0.
С первых минут Проворов с Мироновым здорово закрутили гайки на пятаке, откуда мгновенно сметали скандинавов. В моменты опасности динамовец смело ложился под шайбу, но не успел заблокировать бросок Умарка, сравнявшего счет. Его заокеанский коллега быстро разбирался в ситуации, предугадывая события.
Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 5,0.
Главная претензия к Кисилевичу — его неосмотрительность. Гавриков по возможности выручал партнера, но не всегда. В третьем отрезке армеец без оглядки бросился на выловившего шайбу с синей линии Клингберга, потерял позицию и оставил шведу пространство, чтобы прицелиться и точно бросить.
Алексей БЕРЕГЛАЗОВ — Артем ЗУБ — 4,5.
Береглазов жестко встречал соперников в своей зоне, а напарник его страховал, но порой не самая мобильная пара не успевала за скоростными шведскими форвардами. Зуб не успел помешать Линдхольму на пятачке, и тот переправил шайбу в ворота.
НАПАДАЮЩИЙ
Сергей МОЗЯКИН — Владимир ТКАЧЕВ — Сергей ПЛОТНИКОВ — 7,0.
Самая опасная тройка россиян взялась за дело с первых минут. Ткачев отлично комбинировал с Мозякиным, у которого открылось второе дыхание после
Быстрые атаки с ходу и поперечные передачи стали нерешаемыми задачами для шведской обороны. Можно бесконечно наслаждаться перепасовкой Мозякина и Ткачева в этом розыгрыше большинства.
Никита ГУСЕВ — Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 5,5.
Бывшие армейцы отлично понимали друг друга, и в мгновение ока разрезали шведскую пятерку. Даже необязательное удаление Гусева объясняется рвением. В большинстве они выглядели не так ярко, как первая спецбригада. Кучерова раз за разом выводили на бросок, но лучший снайпер «Тампы» пока обошелся без заброшенных шайб.
Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Валерий НИЧУШКИН — 5,5.
Представители тройки ЦСКА отчаянно пытались проявить себя. Крайние бросали, активно лезли на ворота, но Лэк устоял. Ничушкина использовали в большинстве, где он не очень здорово комбинировал с партнерами. Телегин схватил ненужное удаление, которое соперник реализовал.
Роман ЛЮБИМОВ — Андрей СВЕТЛАКОВ — Антон БУРДАСОВ — 5,0.
Самое незаметное сочетание преуспело в разрушении, а на созидание сил не хватило. Крайние форварды не слишком беспокоили шведскую оборону, хотя Бурдасов несколько опасно вырывался к воротам.
|27.04.2017 19:30
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|основной раунд: Чешские игры
|Hovet
|Рикард Гренборг
|Олег Знарок
|Эдди Лэк
|Андрей Василевский
|1-й период
|Сергей Мозякин (В. Ткачев)
|07:12
|09:48
|Йон Клингберг
|Виктор Антипин (В. Ткачев, С. Мозякин)
|17:33
|2-й период
|Никита Гусев
|21:57
|26:45
|Элиас Линдхольм (К. Росен, Л. Умарк)
|29:42
|Виктор Хедман
|Сергей Мозякин (В. Ткачев)
|30:17
|31:56
|35:30
|Габриэль Ландескуг
|3-й период
|Андрей Миронов
|41:26
|43:10
|Йон Клингберг (К. Седерберг, Г. Ландескуг)
|43:27
|Рихард Гюнге
|Иван Телегин
|50:21
|50:26
|Линус Умарк (В. Раск, А. Строльман)
|53:42
|Карл Седерберг
|Овертайм
|64:08
|Габриэль Ландескуг (К. Седерберг)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Кристиан Викман (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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