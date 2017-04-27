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ВРАТАРЬ

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ — 5,0.

У Андрея было не так много работы в первом периоде, но в решающих эпизодах он действовал уверенно. После перерыва шведы его все же пробили, но ни в одной из шайб его вины не было. В первом эпизоде кипер «Тампы» был не в силах помешать оккупировавшему пятачок Линдхольму. Та же история касается и второй шайбы, когда Киселевич оставил Василевского на расстрел Клингбергу. Андрей продолжал справляться с бросками шведами в овертайме, пока на его пятак не прикатил Ландескуг.

ЗАЩИТНИКИ

Антон БЕЛОВ — Виктор АНТИПИН — 6,0.

Пара соперников из финала Кубка Гагарина солидно выглядела в течение всей встречи и справилась с задачами первого сочетания. Белов бросал чаще, а забивал Антипин. Защитник «Магнитки» очень своевременно подключился к быстрой комбинации и прошил Лэка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вот шайба номер 2, вот почему на табло теперь 2:0. Хорошо! <a href="https://t.co/gvB0Q8s48q">pic.twitter.com/gvB0Q8s48q</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/857642535501656064">27 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Иван ПРОВОРОВ — Андрей МИРОНОВ — 5,0.

С первых минут Проворов с Мироновым здорово закрутили гайки на пятаке, откуда мгновенно сметали скандинавов. В моменты опасности динамовец смело ложился под шайбу, но не успел заблокировать бросок Умарка, сравнявшего счет. Его заокеанский коллега быстро разбирался в ситуации, предугадывая события.

Богдан КИСЕЛЕВИЧ — Владислав ГАВРИКОВ — 5,0.

Главная претензия к Кисилевичу — его неосмотрительность. Гавриков по возможности выручал партнера, но не всегда. В третьем отрезке армеец без оглядки бросился на выловившего шайбу с синей линии Клингберга, потерял позицию и оставил шведу пространство, чтобы прицелиться и точно бросить.

Алексей БЕРЕГЛАЗОВ — Артем ЗУБ — 4,5.

Береглазов жестко встречал соперников в своей зоне, а напарник его страховал, но порой не самая мобильная пара не успевала за скоростными шведскими форвардами. Зуб не успел помешать Линдхольму на пятачке, и тот переправил шайбу в ворота.

НАПАДАЮЩИЙ

Сергей МОЗЯКИН — Владимир ТКАЧЕВ — Сергей ПЛОТНИКОВ — 7,0.

Самая опасная тройка россиян взялась за дело с первых минут. Ткачев отлично комбинировал с Мозякиным, у которого открылось второе дыхание после плей-офф. После выстрела Мастера шайба от конька шведа залетела в ворота.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Гол имени Мозякина-Ткачёва, вот так делаем 1:0. Кто автор? Решайте сами: <a href="https://t.co/shsa4qKc5s">pic.twitter.com/shsa4qKc5s</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/857638773336793088">27 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Быстрые атаки с ходу и поперечные передачи стали нерешаемыми задачами для шведской обороны. Можно бесконечно наслаждаться перепасовкой Мозякина и Ткачева в этом розыгрыше большинства.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Идеальный розыгрыш от Ткачёва и Мозякина! Пас на ?/?!<br>?3:1? <a href="https://t.co/R0r7EYDVBt">pic.twitter.com/R0r7EYDVBt</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/857652722711101441">27 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Никита ГУСЕВ — Владислав НАМЕСТНИКОВ — Никита КУЧЕРОВ — 5,5.

Бывшие армейцы отлично понимали друг друга, и в мгновение ока разрезали шведскую пятерку. Даже необязательное удаление Гусева объясняется рвением. В большинстве они выглядели не так ярко, как первая спецбригада. Кучерова раз за разом выводили на бросок, но лучший снайпер «Тампы» пока обошелся без заброшенных шайб.

Иван ТЕЛЕГИН — Сергей АНДРОНОВ — Валерий НИЧУШКИН — 5,5.

Представители тройки ЦСКА отчаянно пытались проявить себя. Крайние бросали, активно лезли на ворота, но Лэк устоял. Ничушкина использовали в большинстве, где он не очень здорово комбинировал с партнерами. Телегин схватил ненужное удаление, которое соперник реализовал.

Роман ЛЮБИМОВ — Андрей СВЕТЛАКОВ — Антон БУРДАСОВ — 5,0.

Самое незаметное сочетание преуспело в разрушении, а на созидание сил не хватило. Крайние форварды не слишком беспокоили шведскую оборону, хотя Бурдасов несколько опасно вырывался к воротам.