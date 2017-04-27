Капризов бьется за чемпионат мира

НОРВЕГИЯ — РОССИЯ — 2:8 (0:4, 1:2, 1:2)

Голы: Воробьев (Рыков, Капризов), 1:21 — 0:1. Коршков (Полунин), 5:03 — 0:2. Капризов, 13:32 — 0:3. Блажиевский (Основин, Сергеев), 15:01 — 0:4. Барабанов (Капризов, Воробьев), 29:01 — 0:5. Капризов (Рыков, Воробьев), 34:05 — 0:6. Мартинсен, 36:15 — 1:6. Хайер, 52:41 — 2:6. Блажиевский (Барабанов), 55:25 — 2:7. Санников (Ильенко), 57:00 — 2:8.

ТУРНИР ПО ПРОСЬБЕ БРАТАША

В Петербурге возродили хорошо забытое старое — с 1976 по 2007 год здесь проходил турнир, который неофициально называли «чемпионатом мира для вторых сборных». Изначально соревнование получило имя «Турнир на призы газеты «Ленинградская правда», а после 1991-го его переименовали в Большой приз Санкт-Петербурга. В составе второй сборной СССР в Ленинград приезжали нынешние тренеры олимпийской сборной России Олег Браташ и Валерий Брагин. Интересно, что одним из вдохновителей идеи возродить турнир в Северной столице стал как раз Браташ — на пресс-конференции перед стартом Кубка «Алроса» он рассказал, что обратился в ФХР с такой просьбой едва ли не на следующий день после того, как его назначили главным тренером олимпийской сборной.

АЛМАЗ ВМЕСТО ФАРФОРА

У старого турнира на призы «Ленинградской правды» был оригинальный главный приз — фарфоровая чаша, которую сделали мастера знаменитого Ломоносовского завода. Кубок «Алроса» тоже поражает воображение — подставкой для статуэтки хоккеиста служит… огромный алмаз. Руководители титульного спонсора уверяют, что камень самый настоящий. В этом, правда, его кое-какие сомнения. Во время матча кубок с драгоценностью выставили в холле «Юбилейного», и любой желающий мог с ним сфотографироваться. За порядком следил одинокий охранник. Как-то маловато секьюрити для настоящего алмаза….

СИНЯЯ МАШИНА

На игру против норвежцев сборная России вышла в синей форме. Кажется, дебют этой расцветки случился примерно год назад именно в Петербурге в игре против… Норвегии. Правда, весной 2016-го северяне сыграли в белых свитерах, а сейчас на льду бились красные против синих. Два достаточно темных цвета на экранах телевизоров сливались до полной неразличимости. Впрочем, вживую все выглядело вполне контрастно.

Еще одним сюрпризом олимпийской сборной стали необычные номера. Например, Чудинов, полжизни отыгравший в клубах и сборной с числом «73» на спине, неожиданно «позаимствовал» традиционные две семерки у Антона Белова. Одним из немногих игроков, сохранивших традиционный номер, стал уфимец Михаил Воробьев. Он, так же как и в клубе сыграл под числом «24». К вящей радости невесть откуда взявшегося персонального поклонника — в перерыве я наткнулся в холле «Юбилейного» на мужчину в свитере «Салавата» с номером «24» и фамилией «Воробьев» на спине.

НЕНАСТОЯЩИЕ НОРВЕЖЦЫ

Петербуржские болельщики ждали возвращения в Северную столицу бывшего армейца Патрика Торесена, но главная звезда сборной Норвегии до «Юбилейного» так и не доехала. Так же как и другие игроки основы. Состав, который выступает на Кубке «Алроса» изначально позиционировался, как полумолодежный — в него вошли игроки не старше 25 лет, и только из местного чемпионата.

Как оказалось, норвежской молодежи до молодых россиян очень далеко. Команда Олега Браташа еще в первом периоде сняла все вопросы о победителе — в ворота Лиллегренда влетели 4 безответные шайбы. К концу матча россияне довели число голов до восьми, но не смогли обеспечить сухарь Шестеркину — северяне забили дважды. Наибольше количество оваций от петербургской публики сорвало звено Барабанов — Воробьев — Капризов. Эта тройка забросила ровно половину шайб сборной и временами просто разрывала оборону гостей. Еще два гола забил Блажиевский.