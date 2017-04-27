Борис Майоров: Россияне поражения не заслужили!
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подвел итоги поражению сборной России (3:4 ОТ) в матче со шведами на Чешских играх.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Не должны были россияне проиграть этот матч, — огорчен результатом Борис Майоров. — Может, во втором периоде шведы были не хуже наших. Но в первой и третьей двадцатиминутке наша команда смотрелась предпочтительней.
Хотя надо и сопернику должное отдать, при счете 1:3 шведы не ринулись вперед, позабыв о тылах, а наоборот начали очень внимательно действовать в обороне. Похвальное хладнокровие! Которое в итоге и было вознаграждено.
В целом мне игра понравилась. Несмотря на то, что команда
Впрочем, результат нас не больно и интересует. Ведь первое место в Евротуре сборная России обеспечила себе еще в феврале. Куда важнее новые связки. Порадовали Ткачев с Мозякиным, которые мгновенно нашли общий язык и организовали несколько шайб. Причем, голы получились красивые. Особенно в большинстве, когда нападающим удались два длинных поперечных паса и Мозякин поражал уже пустые ворота. Я прямо вспомнил, что Сергей и в «Магнитке» с Зариповым играет также. А вот Плотников в их тройку, думаю, не впишется. Тут напрашивается замена.
Василевский дебютировал неудачно? Я так не считаю! Конечно, четыре пропущенных шайбы — это много. Но я бы сказал, что это несчастный случай. Да и везло шведам прилично. Бросок, подставленная клюшка, гол. Тут есть элемент удачи. А вратаря за что винить, если шайба в метре от него направление меняет? Но ошибок Андрей при этом не сделал. Наоборот, были моменты, когда выручал. С учетом того, что наш голкипер неделю не тренировался, да и акклиматизацию сейчас проходит, Василевский был на уровне.
Ну и потом надо помнить, что в этом матче не участвовала наша ведущая тройка — Шипачев, Дадонов и Панарин. Знарок пока просматривает звенья и, конечно, изменения в национальной команде еще будут значительные. Тарасов в свое время любил говаривать, что в сборной все — кандидаты. Но на самом деле и тогда, и сейчас есть «железные» игроки основного состава. И вот тройка Шипачева как раз из них! Представить сборную без этого звена сегодня тяжело. А вот многим другим, «плавающим» игрокам надо биться за то, чтобы попасть на чемпионат мира.
В заключении хочу сказать пару слов о комментаторах этого поединка. Два человека весь матч разговаривают между собой и упиваются этим, изредка отвлекаясь на то, что происходит на площадке. Ну как так можно?! Ведь собралась новая команда, в которой мы игроков знаем по фамилиям, но не по номерам. Расскажите хотя бы раз — кто с кем в одном звене на лед выходит. Называйте людей, которые владеют шайбой. Взять того же Кучерова. Пока Никиту крупным планом не показали, я и не знал, что № 86 в нашей команде — это он….
|27.04.2017 19:30
|Зрители 8094
|основной раунд: Чешские игры
|Hovet
|Рикард Гренборг
|Олег Знарок
|Эдди Лэк
|Андрей Василевский
|1-й период
|Сергей Мозякин (В. Ткачев)
|07:12
|09:48
|Йон Клингберг
|Виктор Антипин (В. Ткачев, С. Мозякин)
|17:33
|2-й период
|Никита Гусев
|21:57
|26:45
|Элиас Линдхольм (К. Росен, Л. Умарк)
|29:42
|Виктор Хедман
|Сергей Мозякин (В. Ткачев)
|30:17
|31:56
|35:30
|Габриэль Ландескуг
|3-й период
|Андрей Миронов
|41:26
|43:10
|Йон Клингберг (К. Седерберг, Г. Ландескуг)
|43:27
|Рихард Гюнге
|Иван Телегин
|50:21
|50:26
|Линус Умарк (В. Раск, А. Строльман)
|53:42
|Карл Седерберг
|Овертайм
|64:08
|Габриэль Ландескуг (К. Седерберг)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Кристиан Викман (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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