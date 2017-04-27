Борис Майоров: Россияне поражения не заслужили!

— Не должны были россияне проиграть этот матч, — огорчен результатом Борис Майоров. — Может, во втором периоде шведы были не хуже наших. Но в первой и третьей двадцатиминутке наша команда смотрелась предпочтительней.

Хотя надо и сопернику должное отдать, при счете 1:3 шведы не ринулись вперед, позабыв о тылах, а наоборот начали очень внимательно действовать в обороне. Похвальное хладнокровие! Которое в итоге и было вознаграждено.

В целом мне игра понравилась. Несмотря на то, что команда только-только собралась, взаимодействие в тройках было хорошим. Скорости очень даже приличные. И что особенно ценно — при обдуманных командных действиях, просматривалась и яркая индивидуальная игра российских форвардов. Еще раз повторю: не заслужили мы поражения в этом поединке!

Впрочем, результат нас не больно и интересует. Ведь первое место в Евротуре сборная России обеспечила себе еще в феврале. Куда важнее новые связки. Порадовали Ткачев с Мозякиным, которые мгновенно нашли общий язык и организовали несколько шайб. Причем, голы получились красивые. Особенно в большинстве, когда нападающим удались два длинных поперечных паса и Мозякин поражал уже пустые ворота. Я прямо вспомнил, что Сергей и в «Магнитке» с Зариповым играет также. А вот Плотников в их тройку, думаю, не впишется. Тут напрашивается замена.

Василевский дебютировал неудачно? Я так не считаю! Конечно, четыре пропущенных шайбы — это много. Но я бы сказал, что это несчастный случай. Да и везло шведам прилично. Бросок, подставленная клюшка, гол. Тут есть элемент удачи. А вратаря за что винить, если шайба в метре от него направление меняет? Но ошибок Андрей при этом не сделал. Наоборот, были моменты, когда выручал. С учетом того, что наш голкипер неделю не тренировался, да и акклиматизацию сейчас проходит, Василевский был на уровне.

Ну и потом надо помнить, что в этом матче не участвовала наша ведущая тройка — Шипачев, Дадонов и Панарин. Знарок пока просматривает звенья и, конечно, изменения в национальной команде еще будут значительные. Тарасов в свое время любил говаривать, что в сборной все — кандидаты. Но на самом деле и тогда, и сейчас есть «железные» игроки основного состава. И вот тройка Шипачева как раз из них! Представить сборную без этого звена сегодня тяжело. А вот многим другим, «плавающим» игрокам надо биться за то, чтобы попасть на чемпионат мира.

В заключении хочу сказать пару слов о комментаторах этого поединка. Два человека весь матч разговаривают между собой и упиваются этим, изредка отвлекаясь на то, что происходит на площадке. Ну как так можно?! Ведь собралась новая команда, в которой мы игроков знаем по фамилиям, но не по номерам. Расскажите хотя бы раз — кто с кем в одном звене на лед выходит. Называйте людей, которые владеют шайбой. Взять того же Кучерова. Пока Никиту крупным планом не показали, я и не знал, что № 86 в нашей команде — это он….