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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/29578882/
27 апреля 2017, 23:14 | Хоккей: Европа | Советский спорт

Борис Майоров: Россияне поражения не заслужили!

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров подвел итоги поражению сборной России (3:4 ОТ) в матче со шведами на Чешских играх.

Двукратный олимпийский чемпион подвел итоги поражению сборной России (3:4 ОТ) в матче со шведами на Чешских играх. Увеличить
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— Не должны были россияне проиграть этот матч, — огорчен результатом Борис Майоров. — Может, во втором периоде шведы были не хуже наших. Но в первой и третьей двадцатиминутке наша команда смотрелась предпочтительней.

Хотя надо и сопернику должное отдать, при счете 1:3 шведы не ринулись вперед, позабыв о тылах, а наоборот начали очень внимательно действовать в обороне. Похвальное хладнокровие! Которое в итоге и было вознаграждено.

В целом мне игра понравилась. Несмотря на то, что команда только-только собралась, взаимодействие в тройках было хорошим. Скорости очень даже приличные. И что особенно ценно — при обдуманных командных действиях, просматривалась и яркая индивидуальная игра российских форвардов. Еще раз повторю: не заслужили мы поражения в этом поединке!

Впрочем, результат нас не больно и интересует. Ведь первое место в Евротуре сборная России обеспечила себе еще в феврале. Куда важнее новые связки. Порадовали Ткачев с Мозякиным, которые мгновенно нашли общий язык и организовали несколько шайб. Причем, голы получились красивые. Особенно в большинстве, когда нападающим удались два длинных поперечных паса и Мозякин поражал уже пустые ворота. Я прямо вспомнил, что Сергей и в «Магнитке» с Зариповым играет также. А вот Плотников в их тройку, думаю, не впишется. Тут напрашивается замена.

Василевский дебютировал неудачно? Я так не считаю! Конечно, четыре пропущенных шайбы — это много. Но я бы сказал, что это несчастный случай. Да и везло шведам прилично. Бросок, подставленная клюшка, гол. Тут есть элемент удачи. А вратаря за что винить, если шайба в метре от него направление меняет? Но ошибок Андрей при этом не сделал. Наоборот, были моменты, когда выручал. С учетом того, что наш голкипер неделю не тренировался, да и акклиматизацию сейчас проходит, Василевский был на уровне.

Ну и потом надо помнить, что в этом матче не участвовала наша ведущая тройка — Шипачев, Дадонов и Панарин. Знарок пока просматривает звенья и, конечно, изменения в национальной команде еще будут значительные. Тарасов в свое время любил говаривать, что в сборной все — кандидаты. Но на самом деле и тогда, и сейчас есть «железные» игроки основного состава. И вот тройка Шипачева как раз из них! Представить сборную без этого звена сегодня тяжело. А вот многим другим, «плавающим» игрокам надо биться за то, чтобы попасть на чемпионат мира.

В заключении хочу сказать пару слов о комментаторах этого поединка. Два человека весь матч разговаривают между собой и упиваются этим, изредка отвлекаясь на то, что происходит на площадке. Ну как так можно?! Ведь собралась новая команда, в которой мы игроков знаем по фамилиям, но не по номерам. Расскажите хотя бы раз — кто с кем в одном звене на лед выходит. Называйте людей, которые владеют шайбой. Взять того же Кучерова. Пока Никиту крупным планом не показали, я и не знал, что № 86 в нашей команде — это он….

27.04.2017 19:30 Зрители 8094 основной раунд: Чешские игры Hovet
Швеция 4:3 ОТ Россия
(0:2, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
Рикард Гренборг Олег Знарок
Вратари
Эдди Лэк Андрей Василевский
1-й период
Сергей Мозякин (В. Ткачев) 07:12
09:48 Йон Клингберг
Виктор Антипин (В. Ткачев, С. Мозякин) 17:33
2-й период
Никита Гусев 21:57
26:45 Элиас Линдхольм (К. Росен, Л. Умарк)
29:42 Виктор Хедман
Сергей Мозякин (В. Ткачев) 30:17
31:56
35:30 Габриэль Ландескуг
3-й период
Андрей Миронов 41:26
43:10 Йон Клингберг (К. Седерберг, Г. Ландескуг)
43:27 Рихард Гюнге
Иван Телегин 50:21
50:26 Линус Умарк (В. Раск, А. Строльман)
53:42 Карл Седерберг
Овертайм
64:08 Габриэль Ландескуг (К. Седерберг)
Статистика
12 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 6
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Кристиан Викман (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сборная России
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